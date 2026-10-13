Kocaeli şehir tiyatroları 29. sezonda seyirciyi sahneyle buluşturuyor

Kocaeli şehir tiyatroları yeni sezona güçlü bir programla başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 29. sanat yılı için hazırladığı repertuvarla tiyatroseverleri yeniden sahnede buluşturuyor. Yeni sezonun açılışı 17 Ekimde Kocaeli Kongre Merkezi nde sahnelenecek Karar adlı oyunla yapılacak. Şakir Gürzumar ın yönettiği yapım, seyircilerin jüri koltuğuna oturarak finalin şekillenmesine katkı sunduğu özgün kurgusuyla dikkat çekiyor.

Açılış ve Shakespeare dönüşü:

Sezonun ilerleyen döneminde, 11 Kasım da Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde On İkinci Gece sahnelenecek. SDKM deki tadilat çalışmalarının kasım ayında tamamlanması planlanıyor. 1997 de Hamlet ile sanat yolculuğuna başlayan Şehir Tiyatroları, 29. sanat yılında yeniden Shakespeare in bir eseriyle seyirci karşısına çıkacak; bu kez oyunun yönetmen koltuğunda Güray Dinçol bulunuyor.

Yeni yapımlar, uyarlamalar ve çocuk oyunları:

Repertuvara bu sezon eklenen yeni yapımlar arasında Murat Gülsoy un romanından Müge Oskay tarafından uyarlanan Ve Ateş Bizi Tüketiyor yer alıyor. Mehmet Birkiye nin yönettiği oyun, ilk gösterimini İstanbul Tiyatro Festivali nde yapacak ve festivalin ardından Kocaeli izleyicisiyle buluşması planlanıyor. Ayrıca Tolstoy un İnsan Neyle Yaşar? eserinden bir uyarlamanın sezon içinde sahnelenmesi hedefleniyor. Çocuk seyircilere yönelik program da korunuyor; sezon içinde Uçtu Uçtu Hezarfen adlı çocuk oyunu izleyiciyle buluşacak.

Farklı yaş gruplarına hitap eden klasik ve çağdaş yapımları aynı repertuvarda bir araya getiren Kocaeli Şehir Tiyatroları, hem eser çeşitliliği hem de izleyici katılımını ön plana çıkaran bir sezon hazırladı. Yeni sezon programı, sahne düzenlemeleri ve prömiyer tarihleri doğrultusunda tiyatroseverleri salonlara çekmeyi hedefliyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI, 29. SANAT YILINDA SHAKESPEARE'DEN TOLSTOY'A, ÇAĞDAŞ EDEBİYATTAN ÇOCUK OYUNLARINA UZANAN REPERTUVARIYLA TİYATROSEVERLERLE BULUŞACAK.