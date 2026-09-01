Kocaeli zabıtası denetimde sıkı, ihtiyaç sahibinde şefkatli

Zabıtanın teşkilatı ve araç filosu:

Büyükşehir Belediyesi zabıta teşkilatı, kent genelinde kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin sağlanması amacıyla 7/24 esasına göre görev yapıyor. Teşkilat bünyesinde 133 zabıta memuru, 1 işçi, 150 zabıta destek personeli ve 747 özel güvenlik personeli olmak üzere toplam 1.031 kişi görev alıyor.

Filo kapsamında ekiplerin kullanımında 32 devriye aracı, 10 çekici, 1 kamyon ve 29 motosiklet dahil olmak üzere toplam 72 araç bulunuyor. Denetim ve müdahale süreçlerinin şeffaf ve etkin yürütülmesi için sahada yaka kameraları, bölge güvenlik kameraları ve yapay zeka destekli araç kameraları aktif olarak kullanılıyor.

Denetim çalışmaları ve kapsamı:

Haksız fiyat artışlarının önlenmesi, hijyen ve çevre standartlarına uyumun sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimler, hem rutin hem de ihbar bazlı olarak yürütülüyor. Son bir yılda 6.648 işyeri, son 5 yılda ise toplam 62.620 işyeri denetlenmiş bulunuyor. Denetimler sırasında tespit edilen ihlaller ilgili mevzuat çerçevesinde müdahale edilerek kayıt altına alınıyor.

Sosyal destek, barınma ve bilinçlendirme çalışmaları:

Denetimler sırasında sosyal desteğe ihtiyaç duyduğu belirlenen vatandaşlar, ilgili kurumlara yönlendirilerek destek sağlanıyor. Bu kapsamda son 5 yılda 995 kişi, son bir yılda ise 110 kişi İzmit ve Gebze’deki barınma ve konaklama merkezlerine yerleştirildi.

Tüketici Zabıta Amirliği tarafından yürütülen bilinçlendirme faaliyetleri de teşkilatın çalışma alanları arasında yer alıyor. Son 5 yılda 184 okulda yapılan çalışmalarda 18.897 öğrenci tüketici hakları konusunda eğitildi ve vatandaşlara yönelik 32.600 bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Belediye açıklaması, zabıta ekiplerinin hem denetim hem de sosyal yardım görevlerini eş zamanlı ve şeffaf biçimde sürdürdüğünü vurguluyor.

KOCAELİ'DE BİN 31 PERSONEL VE 72 ARAÇLIK FİLOYLA 7/24 ESASINA GÖRE GÖREV YAPAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, SON 5 YILDA 62 BİN 620 İŞ YERİNİ DENETLEDİ, BARINMA İHTİYACI OLAN 995 VATANDAŞI İSE KONAKLAMA MERKEZLERİNE YERLEŞTİRDİ.