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Kocaeli'de devriyeler hız kesmiyor: zabıta ve güvenlik ekipleri riskleri yerinde tespit ediyor

Kocaeli Büyükşehir zabıta ve güvenlik ekipleri, 7/24 devriyelerle trafik, kent düzeni ve güvenlik risklerini yerinde tespit edip ilgili birimlere bildiriyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:02

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EDİTÖR: Emre Koç

Kocaeli'de devriyeler hız kesmiyor: zabıta ve güvenlik ekipleri riskleri yerinde tespit ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sahadaki çalışmaları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile güvenlik görevlileri, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat sahada görev yapıyor. Günün her anında yürütülen devriye ve saha kontrolleriyle yaşamı olumsuz etkileyebilecek durumlar tespit ediliyor; saptanan sorunlar derhal ilgili birimlere iletiliyor.

saha tespitleri ve koordinasyon:

Ekipler, özellikle trafik ve yaya güvenliğini tehdit eden unsurlara odaklanıyor. Arızalı trafik ışıkları, hasarlı veya devrilmiş trafik tabelaları ve yaya geçişlerinde tehlike oluşturabilecek noktalar yerinde raporlanıyor. Vatandaşların yoğun kullandığı güzergâhlarda belirlenen risklerin kısa sürede giderilmesi için zabıta, güvenlik ve ilgili birimler arasında koordinasyon sağlanıyor; öncelik taşıyan arızalar için hızlı müdahale yolları aranıyor.

kent düzeni ve estetiği:

Zabıta ekipleri, kent düzenini bozan uygulamalara karşı denetimlerini sürdürüyor; izinsiz afiş, ilan ve reklam uygulamaları yakından takip ediliyor. Güvenlik görevlileri ise devriye sırasında karşılaştıkları şüpheli veya riskli durumları zabıta ekiplerine bildirerek müdahalenin daha çabuk başlamasına katkı sağlıyor. Bu koordineli çalışma, risklerin büyümeden önlenmesi ve kent estetiğinin korunması hedefini destekliyor.

Kocaeli genelinde süregelen saha faaliyetleri, vatandaşların günlük yaşam konforunu ve güvenliğini artırmayı amaçlıyor; zabıta ve güvenlik ekipleri görevlerine aralıksız devam ediyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ, KENT GENELİNDE...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ, KENT GENELİNDE VATANDAŞLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA 7 GÜN 24 SAAT SAHADA GÖREV YAPIYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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