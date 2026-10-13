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Kocaeli'de dört ilçeyi kapsayan 2,8 milyar liralık altyapı hamlesi

Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’nda yol, kavşak ve bakım-onarım işlerini kapsayan üç ihaleyle 2 milyar 827 milyon 958 bin 439 liralık yatırım başlıyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kocaeli'de dört ilçeyi kapsayan 2,8 milyar liralık altyapı hamlesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşım altyapısını yeniliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde yürütülecek yol yapım, kavşak düzenleme ve bakım-onarım çalışmalarını kapsayan üç ayrı ihale kapsamında toplam 2 milyar 827 milyon 958 bin 439 lira tutarında sözleşme imzaladı. Proje, yoğun trafiğin yaşandığı noktaların altyapı ve üstyapılarını yenilemeyi, ihtiyaç duyulan güzergahlarda genişletme ve düzenleme yapmayı hedefliyor.

Çalışmaların kapsamı:

Planlanan işler arasında mevcut yolların altyapı ve üstyapılarının yenilenmesi, gerektikçe yol genişletme ve güzergah düzenlemeleri ile kavşaklardaki ulaşım düzenlemeleri yer alıyor. Toplamda yaklaşık 399 bin ton asfalt serimi hedefleniyor; bunun 104 bin tonu bakım ve onarım, 223 bin tonu yol yapımı ve 72 bin tonu kavşak düzenlemelerinde kullanılacak.

Parke imalatlarında ise bakım-onarım kapsamında 15 bin metrekare parke, 18 bin metrekare mineral parke ve 5 bin metrekare granit parke olmak üzere toplam 38 bin metrekare üretim planlanıyor. Yol yapımı işlerinde ayrıca 80 bin 500 metrekare parke döşenecek.

Kavşak düzenlemeleri ve bütçe dağılımı:

Kavşak düzenlemelerine ilişkin ayrı sözleşme ile Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'ndaki kavşaklarda ulaşımın iyileştirilmesi, yoğunluklu noktalarda altyapı ve üstyapı yenilemeleri ile yol genişletme çalışmaları yapılacak. Bu kapsam için imzalanan sözleşmenin bedeli 617 milyon 498 bin 439 lira olarak açıklandı.

Bakım-onarım süresi ve teknik uygulamalar:

Günlük kullanım nedeniyle yollarda oluşan deformasyonların giderilmesi amacıyla gerçekleştirilecek bakım ve onarım işleri için 675 milyon 999 bin lira ayrıldı ve çalışmaların 720 gün sürmesi planlanıyor. İşler kapsamında yama robotları, finişer ve robotlu sistemlerle asfalt tamiratları yapılacak; hazır beton, baskı ve süpürge beton tamiratlarının yanı sıra deforme olan kaldırım ve meydanlar parke taşlarıyla yenilenecek.

Başlatılan hazırlıklar doğrultusunda, saha çalışmaları için yüklenici firmalara iş güvenliği, çalışma düzeni ve saha kurallarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Hakan Kocatürk, Batı Bölgesi Şube Müdürü Tolga Dursun, yüklenici firma yetkilileri, çalışanlar ve belediye kontrolörleri hazır bulundu. Ekiplerin şantiye kurulumlarını tamamlamasının ardından dört ilçedeki çalışmalar etaplar halinde sahaya indirilecek şekilde başlatılacak.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN GEBZE, DARICA, ÇAYIROVA VE DİLOVASI İLÇELERİNDE YOL...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN GEBZE, DARICA, ÇAYIROVA VE DİLOVASI İLÇELERİNDE YOL YAPIM, KAVŞAK DÜZENLEME VE BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARINI KAPSAYAN 3 AYRI İHALE KAPSAMINDA 2 MİLYAR 827 MİLYON 958 BİN 439 LİRALIK SÖZLEŞME İMZALANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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