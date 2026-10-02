Kocaeli'de MPMS-1 denize indirildi, cuma sonrası bakan Çiftçi cami cemaatini selamladı

Program ve denize indirme töreni:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için Kocaeli’de inşa edilen 99 metre uzunluğundaki MPMS-1’in denize indirilmesi töreninin ardından Başiskele’de cuma namazı kıldı.

Cami ziyareti ve vatandaş buluşması:

17 Ağustos Camii’nde düzenlenen cuma namazına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı. Namazın ardından Bakan Çiftçi, cami cemaatiyle selamlaştı ve kısa sohbetler gerçekleştirdi.

Programın tamamlanmasının ardından Bakan Çiftçi, bir sonraki randevusu için Yalova'ya hareket etti.

KOCAELİ'DE PROGRAMA KATILAN İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, CUMA NAMAZI SONRASI VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.