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Kocaeli'de potasız okul kalmasın projesiyle okullara spor sahaları kuruluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Potasız Okul Kalmasın' projesi ile okulların bahçelerine basketbol ve voleybol sahaları yapılıyor, çalışmalar hızlandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kocaeli'de potasız okul kalmasın projesiyle okullara spor sahaları kuruluyor

Kocaeli'de okul bahçeleri spora açılıyor:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimini desteklemek ve onları spora yönlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Potasız Okul Kalmasın projesi kapsamında okul bahçelerini spor alanlarına dönüştürüyor. Proje, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde hızlandırılan çalışmalarla ihtiyaç duyulan okullara öncelik veriyor.

Saha yapımında izlenen aşamalar:

Ekipler belirlenen alanlarda zemin hazırlığı, asfalt serimi, akrilik zemin boyaması ve saha çizgilerinin çekilmesi işlemlerini sırasıyla uyguluyor. Bu adımlar saha dayanıklılığı ve kullanım güvenliğini sağlamak için planlı şekilde yürütülüyor.

Tamamlanan ve devam eden çalışmalar:

Proje kapsamında Derince Bekir Sıtkı Özer, İzmit Zübeyde Hanım ve Alikahya ilkokullarında akrilik zemin boyama uygulamaları tamamlandı. Bu okullarda öğrenciler kısa sürede basketbol ve voleybol oynayabilecek duruma getirildi.

Diğer yandan Kartepe Rahmiye Ortaokulu, İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi ve İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesinde zemin üzerine asfalt serimi gerçekleştirildi. Kartepe Dürdane Özdilek Ortaokulunda ise asfalt serim çalışmalarına başlandı ve süreç devam ediyor.

Belediye ekipleri, okul yönetimleri ile koordineli şekilde çalışarak sahaların kısa sürede hizmete girmesini hedefliyor. Proje, hem ders dışı fiziksel etkinlikleri artırmayı hem de gençlerin sporla buluşmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

KOCAELİ&#039;DE ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ SPORA TEŞVİK ETMEK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN &quot;POTASIZ OKUL KALMASIN&quot;...

KOCAELİ'DE ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ SPORA TEŞVİK ETMEK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN "POTASIZ OKUL KALMASIN" PROJESİ KAPSAMINDA OKULLARIN BAHÇELERİNE BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHALARI YAPILIYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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