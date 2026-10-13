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Kocaeli'nde iki gün sürecek çok kuvvetli sağanak uyarısı

Kocaeli'de 14-15 Ekim'de aralıklı sağanak bekleniyor; akşam saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Kocaeli'nde iki gün sürecek çok kuvvetli sağanak uyarısı

Kocaeli valiliği uyardı

Kocaeli Valiliği, kentte 14 ve 15 Ekim tarihlerinde etkili olması beklenen aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklarla ilgili uyarıda bulundu. Valilik açıklamasına göre bugün aralıklarla süren yağışların akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor; 14 Ekim Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayacak yağışların akşamdan itibaren yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

yağışın zamanlaması ve şiddeti:

Valiliğin verdiği bilgiye göre 14 Ekim'de başlayan yağışlar, 15 Ekim Perşembe günü de aralıklarla sürecek ve akşam saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor.

vatandaşlara uyarılar ve AFAD mesajı:

Açıklamada ayrıca yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının düşeceği, olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Özellikle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı uyarı yapıldı. AFAD tarafından gönderilen SMS'te şu ifadeler yer aldı: "Kocaeli’de yarin çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak yağış beklenmektedir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve fırtına tehlikelerine karşı tedbirli olun"

Vatandaşların resmi kurumların duyurularını ve meteorolojik uyarıları izleyerek gerekli tedbirleri almaları istendi.

KOCAELİ VALİLİĞİ, KENTTE 14 VE 15 EKİM&#039;DE ETKİLİ OLMASI BEKLENEN KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ SAĞANAK...

KOCAELİ VALİLİĞİ, KENTTE 14 VE 15 EKİM'DE ETKİLİ OLMASI BEKLENEN KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ SAĞANAK NEDENİYLE VATANDAŞLARI UYARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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