Kocaeli'nde okul kantinlerinde hijyen ve satışa sıkı denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okullarda kantin denetimlerini sıkılaştırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla il genelindeki okul kantinlerine yönelik denetimlerini artırdı. Çalışmalar, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülüyor ve hem satışa sunulan ürünler hem de işletmelerin genel çalışma şartları kapsamlı biçimde inceleniyor.

satışa sunulan ürünler ve etiket kontrolü:

Denetimler sırasında raflardaki son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve ambalaj bilgilerinin doğruluğu kontrol ediliyor. Ekipler, Milli Eğitim Bakanlığı genelgeleri çerçevesinde okul kantinlerinde satışı yasak olan ve öğrencilerin sağlığına zararlı ürünlerin bulunup bulunmadığını tespit ediyor ve tespit edilen uygunsuzluklara göre işlem yapıyor.

personel hijyeni ve çalışma koşulları:

Denetimlerin odağında işletmelerin fiziksel temizlik standartları ile kantin çalışanlarının kurallara uyumu bulunuyor. Zabıta ekipleri, personelin yasal olarak alması gereken hijyen eğitim belgelerini inceliyor; gıda hazırlık ve sunum aşamalarında önlük, bone ve eldiven kullanımına ilişkin zorunluluklara riayet edilip edilmediğini kontrol ediyor.

Yapılan kontroller, öğrencilerin sağlığının korunmasına yönelik önleyici bir adım olarak sürdürüyor ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik işlemler uygulanıyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ GIDAYA ULAŞABİLMESİ AMACIYLA İL GENELİNDEKİ OKUL KANTİNLERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNİ ARTIRDI.