Kocaeli'nde okuma şöleni başladı: her yaştan kitapsever fuarda

fuarda ilk gün coşkusu:

Kocaeli'de kitapseverlerin buluştuğu 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı. Fuarın açıldığı ilk günde Kocaeli Kongre Merkezi ziyaretçi akınına uğradı; çocuklardan gençlere, yetişkinlerden ailelere kadar geniş bir kitle stantları ve programları gezdi.

Ziyaretçiler, yeni kitapları keşfetmenin yanı sıra sevdiği yazarlarla yüz yüze gelme fırsatı buldu. İlk günün atmosferinde, kitap sayfalarını karıştıranlar, yayınevlerinin tezgahlarını inceleyen öğrenciler ve edebiyat sohbetlerine katılanlar dikkat çekti.

çeşitli etkinlikler ve yazar buluşmaları:

Fuar süresince düzenlenen söyleşi, panel ve imza etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Katılımcılar mekanlar arasında dolaşarak günün programına göre oturumlara katılıyor; imza köşeleri ve söyleşi salonları fuarın hareketli noktaları haline geldi.

Organizatörlerin ve yayınevlerinin hazırladığı etkinlik akışı, her yaş grubuna yönelik içerikler barındırıyor. Öğrenciler için hazırlanan genç okur etkinlikleri ile çocuklara yönelik atölye ve okuma programları fuarın dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

tema ve program detayları:

Bu yıl fuar, Romanların ve Hatıratların İzinde temasıyla düzenleniyor; etkinlikler aynı zamanda "Her Kitap Bir Medeniyeti Yaşatır" mesajını öne çıkarıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon, 11 Ekim'e kadar söyleşi, panel ve imza etkinlikleriyle Kocaeli'nin kültür ajandasına katkı sağlamaya devam edecek.

Okurlar için bir keşif alanı sunan fuar, hem popüler hem de daha az bilinen yayınları bir araya getirerek ziyaretçilere zengin bir okuma deneyimi vadediyor. İlk günün canlı görüntüleri, fuarın süresince kültürel paylaşımın ve okuma alışkanlığının destekleneceğini gösteriyor.

KOCAELİ’DE KİTAP VE EDEBİYAT TUTKUNLARINI BULUŞTURAN 16. ULUSLARARASI KOCAELİ KİTAP FUARI KAPILARINI AÇTI. HER YAŞTAN OKURUN AKIN ETTİĞİ FUARDA, KİTAP STANTLARI, YAZAR BULUŞMALARI, SÖYLEŞİ VE İMZA ETKİNLİKLERİYLE İLK GÜN YOĞUNLUĞU YAŞANDI.