Osmangazi'nin mirasını bugüne taşıyacak iş birliği ve panel

Başkan Erkan Aydın'dan Osmangazi'nin geleceğine yönelik adım

Osmangazi Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi arasında imzalanan protokol, ilçenin tarihî ve kentsel dokusunu merkeze alan ortak bir çalışma programını başlatıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek arasında gerçekleşen protokol, Bursa'nın fethinin 700. yılı çerçevesinde kentin mirasını geleceğe taşımayı hedefliyor.

İş birliğinin kapsamı:

Protokol kapsamında düzenlenecek panelde, ilçenin tarihi, kültürel, mimari ve kentsel birikimi farklı açılardan ele alınacak. Çalışmaya; akademik çevreler, meslek odaları ve kentin farklı paydaşları katkı verecek. Panelde ortaya konan görüşler, tartışma özetleri ve politika önerileri kayıt altına alınarak sonraki aşamalarda kullanılacak bilimsel veri seti oluşturulacak.

Panel ve sonuç raporu:

Panelin çıktıları, sunum özetleri ve tartışma notları düzenlenerek kapsamlı bir "Panel Sonuç Raporu" halinde derlenecek. Raporda ayrıca politika önerileri ve uygulamaya dönük yol haritaları yer alacak. Raporda yer alan değerlendirmeler, Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’nın fethinin 700. yılı için yıl sonunda yayımlanacak şekilde hazırlanacak.

Bu iş birliği, kentin geçmişten gelen değerlerinin akademik perspektifle değerlendirilmesini sağlayarak yerel yönetim ile meslek kuruluşları arasındaki diyaloğu güçlendirmeyi amaçlıyor. Panel ve rapor süreci, Osmangazi'nin mekânsal kimliğinin korunması ve geliştirilmesine ilişkin somut öneriler üretmeyi hedefliyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ VE TMMOB MİMARLAR ODASI BURSA ŞUBESİ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL İLE İLÇENİN DOKUSUNU MERKEZİNE ALAN PANEL GERÇEKLEŞTİRİLECEK. PANELİN SONUÇLARI BURSA’NIN FETHİNİN 700. YILINA ÖZEL OLARAK HAZIRLANACAK RAPORLA DERLENECEK.