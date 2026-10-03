Beytüşşebap'ta sağlık hizmetlerinde öncelikler ve çözüm önerileri konuşuldu

Sağlık-Sen heyeti ilçede saha görüşmesi gerçekleştirdi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Şırnak Şubesi yönetimi, Beytüşşebap ilçesinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla buluştu. Toplantı, Beytüşşebap Öğretmenevinde, İlçe Temsilcisi Servet Ataman ve Beytüşşebap Devlet Hastanesi İşyeri Temsilcisi Serhat Kılıç koordinasyonunda düzenlendi; programa Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal ve şube yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yerinde tespit ve öncelikli talepler:

Anmal, toplantı sonrası yaptığı açıklamada sendika olarak kaos yerine çözüm odaklı bir anlayış benimsediklerini vurguladı. Açıklamada, "Sağlık-Sen ailesi olarak sorunları yerinde tahlil ediyor, çözüm önerilerimizi yetkililerle paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi. Katılımcılar; çalışma ortamının verimliliği, personelin barınma ihtiyaçları ve sağlık hizmetlerinin altyapısına dair gözlemlerini aktardı.

Toplantıda özellikle yapımı devam eden hastane ve lojman inşaatlarının bir an önce tamamlanması gerektiği üzerinde duruldu. Ayrıca Toplum Sağlığı Merkezi ile Aile Sağlığı Merkezi'nin hizmet verdiği mevcut binanın bakımsız olduğu, fiziki yetersizliklerin hem personeli hem de vatandaşları tedirgin ettiği kaydedildi; yetkililere binada detaylı inceleme çağrısı yapıldı.

Rapor ve takip süreci:

Anmal, zorlu koşullarda görev yapan sağlık çalışanlarının özverisinin takdir edilmesi gerektiğini belirtti ve toplantıda ortaya çıkan görüşler ile talepleri içeren detaylı bir rapor hazırlanacağını açıkladı. Hazırlanacak raporun, sağlık yatırımları ve çalışan şartlarının iyileştirilmesi amacıyla ilgili makamlara sunulacağı bildirildi. Sendika yönetimi, sürecin takipçisi olacaklarını ve sahadan gelen önerilerin uygulanması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI (SAĞLIK-SEN) ŞIRNAK ŞUBESİ YÖNETİMİ, BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA BİR ARAYA GELEREK TALEPLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ.