Kocaeli'nin yüksekleri beyaza büründü: Kartepe'ye ilk kar düştü

Kartepe'ye ilk kar düştü

Kocaeli'de mevsimin ilk karı, Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'ye yağdı. Hafif kar yağışıyla yüksek kesimler yer yer beyaza büründü ve dağ eteklerinde karın ilk izleri görüldü.

yağışın etkileri:

Yağış, zirvede zemini ince bir kar örtüsüyle kapladı ancak örtü alçak bölgelerde hızla eridi. İstanbul'un yanı başındaki önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartepe'de görülen bu ilk yağış, bölgedeki kış sezonunun habercisi olarak değerlendirildi.

yetkililerin uyarısı:

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. Karın hafif ve örtünün ince olmasına rağmen, yollarda kayganlaşma ve görüş mesafesinde azalmanın mümkün olduğu belirtildi.

KOCAELİ'DE MEVSİMİN İLK KARI, SAMANLI DAĞLARI'NIN BİN 640 RAKIMLI ZİRVESİ KARTEPE'YE DÜŞTÜ. HAFİF KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE YÜKSEK KESİMLER YER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ.