Bu kentin ritmi: Adıyaman halk oyunlarıyla kültürel hafızasını canlandırıyor

Topluluk ve amaçları:

Adıyaman Belediyesi bünyesinde ilk kez oluşturulan halk oyunları topluluğu, kentin köklü kültürel mirasını canlı tutmak amacıyla çalışmalarına başladı. Belediye Konservatuvarı çatısı altında, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonuyla kurulan toplulukta farklı yaş ve meslek gruplarından 30 vatandaş yer alıyor.

Kursiyerler, usta öğretici Mahmut Karadağ yönetiminde verilen eğitimlerle kısa sürede uyum ve temel eğitim aşamasını tamamladı. Ardından müzik eşliğinde toplu provalara geçen grup, Adıyaman yöresine özgü oyun figürleri ve ritim çalışmalarına odaklanıyor.

Eğitim yöntemi ve çalışma düzeni:

Hafta içi belediyeye ait spor tesislerinde bir araya gelen kursiyerler, hem bireysel teknik hem de toplu koreografi çalışmalarını sürdürüyor. Eğitimler, temel adım ve figürlerden başlayıp ekip ritmine ve sahne disiplinine kadar ilerliyor; bu sayede oyunların hem biçimi hem de ruhu korunmaya çalışılıyor.

Topluluk, yalnızca dans figürlerini öğretmekle kalmıyor; ritim, müzik ve toplumsal bağlamı üzerinden Adıyaman’ın kültürel hafızasının nesilden nesile aktarılmasını hedefliyor. Bu yaklaşım, geleneksel oyunların günlük yaşam içinde kalıcı olmasını amaçlıyor.

Belediye'nin kültür vizyonu:

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kuruluşun kent hafızasını geleceğe taşıma sorumluluğunun bir parçası olduğunu vurguladı. Tutdere, halk oyunlarının kenttin ortak hafızası ve toplumsal kimliği için önemli olduğunu belirterek, kültür ve sanatın daha fazla hemşehriye ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yetkililer, topluluğun ilerleyen dönemde yerel etkinliklerde, kent içi kutlamalarda ve konservatuvar programlarında yer almasını bekliyor. Bu adım, Adıyaman’ın hem fiziki hem de kültürel dokusunu güçlendirmeye yönelik somut bir uygulama olarak görülüyor.

Topluluğun çalışmaları, kentin geleneksel oyunlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefine hizmet ederken, farklı yaşlardan ve mesleklerden bireyleri aynı ritimde bir araya getirerek kültürün birleştirici gücünü de gözler önüne seriyor.

ADIYAMAN BELEDİYESİ BÜNYESİNDE KURULAN HALK OYUNLARI TOPLULUĞU, KENTİN KÖKLÜ KÜLTÜREL MİRASINI YAŞATMAK VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK İÇİN ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.