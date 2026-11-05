Malatya için sanayiye yeni adım: teşvik ve mega bölge talepleri

Ankara temaslarında Malatya'nın öncelikleri:

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'nın ekonomik, toplumsal ve kültürel gündemini taşıyarak Ankara'da yoğun temaslarda bulundu. Ziyaretlerde kentteki üretim kapasitesinin artırılması, mevcut yatırımların korunması ve yeni istihdam olanaklarının yaratılması ön plana çıktı.

sanayi ve teşvikler:

Milletvekili Ölmeztoprak, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile bir araya gelerek Malatya'nın sanayi altyapısı ve istihdam imkanlarını değerlendirdi. Görüşmede Fırat Kalkınma Ajansı çalışmaları, Cazibe Merkezleri Programı destekleri ile devam eden projeler ele alındı. Özellikle 6. Bölge teşviklerinin süresinin uzatılması öncelikli talep olarak iletildi; Ölmeztoprak, depremlerden etkilenen Malatya'da yatırımların sürekliliğinin ve istihdamın korunmasının bu desteklerle mümkün olacağını vurguladı.

yeni sanayi alanları ve öncelikli sektör talepleri:

Sanayi Alanları Master Planı kapsamında planlanan mega endüstri bölgeleri ve yeni sanayi gelişim alanlarında Malatya'nın etkin değerlendirilmesi istendi. Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya'nın üretim potansiyelinin yeni yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini belirterek, sağlık teknolojileri, tıbbi cihaz, tarım ve gıda sanayisi, entegre hayvancılık ve savunma sanayisi gibi teknolojik üretim alanlarında öncelik tanınmasını talep etti. Deprem sonrası dönemde yatırım politikalarında pozitif ayrımcılık uygulanmasının kalıcı kalkınma ve istihdam açısından önemine dikkat çekti.

sosyal politika, tarım ve kültür temasları:

Ölmeztoprak, ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'nu ziyaret ederek yeni görevinden dolayı tebrik etti ve kadın, genç, çocuk, yaşlı ile özel ihtiyaçlı bireylere yönelik sosyal politikaları görüştü. TBMM çalışma ofisinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç ile tarımsal üretim ve kırsal kalkınma destekleri ele alındı; üreticilerin beklentilerinin karşılanmasının önemine vurgu yapıldı.

Sağlık alanında ise Milletvekili Ölmeztoprak, Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Hasan Ulutaş ve yönetim kurulu üyeleri ile, ayrıca Genç Sağlık Sendikası temsilcilerini ağırlayarak sağlık çalışanlarının taleplerini dinledi. Kültürel mirasın aktarılması gündemiyle Malatya Musiki Cemiyeti Başkanı Mehmet Tunç Yıldırım ile yapılan görüşmede gençlerin kültürle buluşmasının önemi vurgulandı.

Toplantı ve görüşmelerde Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya'nın ekonomik toparlanması ve sürdürülebilir kalkınması için hem teşvik mekanizmalarının sürdürülmesi hem de yeni sanayi alanlarının planlanması gerektiğini tekrar etti. TBMM çalışma ofisinde Ankara'da ikamet eden hemşehrilerini de kabul ederek yerel beklenti ve talepleri doğrudan dinledi.

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK, MALATYA’MIZIN SANAYİ ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, YENİ YATIRIMLARIN KAZANDIRILMASI VE İSTİHDAMIN ARTIRILMASI AMACIYLA ANKARA’DA TEMASLARDA BULUNDU. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISI ORUÇ BABA İNAN İLE GÖRÜŞEREK 6. BÖLGE TEŞVİKLERİNİN UZATILMASINI İSTEDİ.