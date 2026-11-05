Ahmetli'de yılların su taşkını sorunu kalıcı çözüme kavuştu

Ahmetli Barbaros Mahallesi'nde altyapı yenilenmesi tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Ahmetli ilçesi Barbaros Mahallesi Fatih Caddesi'nde yürütülen altyapı çalışmaları tamamlandı. 550 metrelik yağmursuyu hattı döşenerek yıllardır yaşanan su birikintileri ve taşkınların önüne geçilmesi hedeflendi. Caddenin altyapısı yenilendikten sonra sıcak asfalt ile kaplanarak yeniden düzenlenecek.

çalışmanın kapsamı:

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hat, dört sokağın yağmur suyunu toplayıp Ahmetli Çayı'na ulaştıracak biçimde planlandı. Ahmetli Belediyesi'nin araç desteğiyle yapılan uygulamada koruge boru kullanıldı ve çalışma yaklaşık 550 metre uzunluğunda tamamlandı. Çalışmanın ardından 40 metrelik boy ızgara yapılması planlanıyor.

başkanların ve yetkililerin açıklamaları:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu çalışmalar hakkında şu ifadeleri kullandı: "Yılların bekleyişine ve çilesine son veriyoruz. Ahmetli ilçemiz Barbaros Mahallesi Fatih Caddesi’nde başlattığımız yağmursuyu hattı çalışmalarımızı tamamladık. MASKİ Genel Müdürlüğümüz ve Ahmetli Belediyemizin de iş birliğiyle vatandaşlarımızın yıllardır yaşadığı su taşkını ve çileli yol sorununu tarihe gömüyoruz. Altyapısı tamamen yenilenen caddemizi asfaltla buluşturuyor, Ahmetli’mize yakışır yepyeni bir görünüm kazandırıyoruz. Halkımızın huzuru ve güvenliği için çalışmaya, Manisa’mızın 17 ilçesine eşit bir şekilde hizmet götürmeye devam edeceğiz"

Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş ise şunları söyledi: "Barbaros Mahallesi’ne bağlı Fatih Caddesi’nde yağmursuyu hattı çalışması tamamlandı. MASKİ Genel Müdürlüğü ve Ahmetli Belediyesi iş birliğinde yaklaşık 550 metrelik koruge boru döşendi. Çalışmanın önemi, dört sokağı kapsaması. Diğer sokakların yağmursuyu da bu hatta toplanarak Ahmetli Çayı’na deşarj edilecek. Altyapı çalışmasının ardından sıcak asfalt yapılacak. Çalışmalar bittiğinde alt ve üstyapısıyla çok güzel bir cadde olacak. Manisa’nın 17 ilçesine hakkaniyetli hizmet götürdüğü için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya teşekkür ederiz"

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Bakım, Onarım ve Şube Müdürü Emre Cantimur da söz konusu çalışmayı şöyle değerlendirdi: "Çalışmanın tamamlanmasının ardından 40 metrelik boy ızgara yapmayı planlıyoruz. Hattı tamamen kendi öz kaynaklarımızla ve Ahmetli Belediyesi’nin ekskavatör desteğiyle gerçekleştirdik. Verdikleri destekten dolayı Ahmetli Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu önderliğinde il genelindeki altyapı çalışmalarımız devam edecek"

mahalle sakinlerinin görüşleri:

Çalışmanın doğrudan faydasını hisseden mahalle sakinleri tamamlanan hattın rahatlatacağını söyledi. Süheyla Okşit yaşadıkları mağduriyeti anlattı: "Mahallemiz yokuşlu olduğu için yağmur yağdığında toplanan sular olumsuzluk oluşturuyordu. Evimizde mahsur kalıyorduk. Dışarıdaysak paçalarımızı sıvayıp evimize öyle giriyorduk. Bayağı mağdurduk. Çalışma bittiğinde bizi rahatlatacak. Besim Başkanımız da çalışmayla çok ilgileniyor. Emeklerinden dolayı teşekkür ederiz"

Celalettin Uysal söz konusu sorunun 15 yıldır sürdüğünü belirterek, "Her yağmurda taşkın oluyordu, yollarımız çamur içindeydi. Besim ve Fuat başkanlarımız sayesinde 15 yıllık sorunumuz çözülüyor. Çalışmalar hızlı ilerliyor, halkın taleplerine karşılık veriliyor. Çalışmalarla yolumuz genişledi, altyapısı yapıldı. Sonrasında sıcak asfalt yapılacak. Yolumuz çok güzel olacak. Başkanlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Ali Fuat Koldanca da "Yağmur yağdığında su taşkını sorunları yaşıyorduk. Yollar çamur oluyordu. Sorunlarımızı giderdiler. Her iki başkanımıza da teşekkür ederiz" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE AHMETLİ İLÇESİ BARBAROS MAHALLESİ FATİH CADDESİ’NDE 550 METRELİK YAĞMURSUYU HATTI ÇALIŞMASI TAMAMLANDI. YILLARDIR SU TAŞKINLARI NEDENİYLE MAĞDURİYET YAŞAYAN MAHALLE SAKİNLERİNİN SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURULURKEN CADDE, SICAK ASFALT ÇALIŞMASIYLA YENİLENECEK.