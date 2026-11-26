Uşak'ta anma ve çevre bilinci amaçlı fidan dikimi yapıldı

Uşak'ta, "Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes" projesinin ikinci etabı kapsamında şehitler anısına fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Program, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmanın yanı sıra çevre bilincini güçlendirmeyi ve genç nesillere daha yeşil bir vatan bırakmayı hedefledi.

etkinliğin organizasyonu ve katılımcılar:

Etkinlik, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlendi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu alanında gerçekleştirilen programa Uşak Valisi Serdar Kartal, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Özgür Kılıç, Uşak Orman İşletme Müdürü Mustafa Dağıstanlı, emniyet personeli ve öğrenciler katıldı.

vali kartalın anısı ve etkinliğin anlamı:

Programda Vali Serdar Kartal, 5 Aralık 1978 tarihinde İzmir'de meydana gelen silahlı çatışmada şehit olan ve Uşak'ın Banaz ilçesi Kavacık köyü nüfusuna kayıtlı Polis Memuru Hasan Hüseyin Karataş anısına fidan dikti. Kartal, öğrencilerle birlikte fidan dikerek şehitlerin hatıralarının yaşatılmasının ve vatan sevgisinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Etkinlikte, katılımcılar dikilen her fidanın şehitlerin anısını taşuyan anlamlı bir emanet olduğuna dikkat çekti. Program, dikilen fidanlara can suyu verilmesiyle sona erdi ve organizasyonun bölgedeki yeşillendirme çalışmalarına katkı sunması hedeflendi.

UŞAK’TA, “ŞEHİTLERİMİZ İÇİN HER BİR FİDAN, GELECEĞİMİZ İÇİN BİN NEFES” PROJESİNİN İKİNCİ ETABI KAPSAMINDA ŞEHİTLER ANISINA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.