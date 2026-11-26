Sorgun'da su altyapısında yeni dönem

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ilçede uzun yıllardır devam eden su sıkıntısının yapılan yatırımlarla çözülmeye başladığını açıkladı. Yeni devreye giren su deposu ve altyapı çalışmaları sayesinde dağıtımın 4 ayrı bölgeye ayrıldığını belirtti.

Mahallelere göre yeni hatlar ve kaynaklar:

Ahmet Efendi ve Osman Çavuş Mahallesi, Dişli tarafından getirilen hatlarla su alıyor. Yazlak, Güzelyurt ve Karşıyaka Mahallesi ise Cihanşarlı bölgesine yapılan yatırımlarla besleniyor.

Aydınlıkevler, Yenidoğan ve Bedirbaba Mahallesi, Ortaçayır mevkiinden gelen hatlarla su temin ediyor. Anayol ile derenin arasındaki mahalleler olan Yeni Mahalle, Yeşilöz ve Agah Efendi Mahallesi ise üzerinde bulunulan depodan su almaya başladı.

Belediyenin beklentisi ve vurguları:

Başkan Ekinci, bundan sonraki süreçte Sorgun'da su sıkıntısı yaşanmayacağını ümit ettiğini belirterek, "Bu biraz da yağışlara bağlı. İnşallah Cenabı Allah rahmetini bizden esirgemez." dedi.

Ekinci, "Sorgun Belediyesi olarak Su İşleri Müdürlüğü’müzün şimdiye kadar üretmiş olduğu hummalı çalışmalar sayesinde ciddi manada suya yaptığımız yatırımlar meyvesini verdi. Allah bizlere yardımcı olsun. Memleketimize hayırlı olsun. Niyetimiz, uğraşımız, muradımız memleket hizmet etmek, sıkıntılarını gidermektir" ifadelerini kullandı.

YENİ SU DEPOSU