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Kocasinan'da küçük dostlar modeli: barınaktan mama üretimine bütüncül hizmet

Kocasinan Belediyesi, tedavi, rehabilitasyon, kısırlaştırma, beslenme ve sahiplendirme başta olmak üzere Mama Üretim Merkezi ve Küçük Dostlar Ambulansı ile Türkiye'ye örnek bir model sundu.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kocasinan'da küçük dostlar modeli: barınaktan mama üretimine bütüncül hizmet

meclis toplantısında gündem ve vurgular:

Kocasinan Belediyesi, Ekim ayı meclis toplantısını Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda toplam 17 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı; gündem maddeleri arasında belediyenin sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları da öne çıktı. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın sokak hayvanları konusunda Türkiye’de öncü uygulamalara imza attığını belirtti.

kapsamlı hizmet modeli ve uygulamalar:

Başkan Çolakbayrakdar, belediyenin sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerini tedavi, rehabilitasyon, kısırlaştırma, beslenme, sahiplendirme ve doğal yaşam alanlarını kapsayan bütüncül bir hizmet modeli olarak tanımladı. Belediye bünyesinde Türkiye’de ilklere imza atan uygulamalar bulunduğunu ifade eden Çolakbayrakdar, modern barınak tesisleri ve sahaya yönelik çalışmaların örnek teşkil ettiğini aktardı.

barınak, kedi kasabası ve tesislerin özellikleri:

Yakut Mahallesi’nde 2023 yılında hizmete sunulan Küçük Dostlar Kedi Kasabası, kedilere güvenli ve huzurlu yaşam alanı sağlamak üzere tasarlandı; Çolakbayrakdar, buranın çocuklar ve gençler için hayvan sevgisini pekiştiren bir alan olduğunu vurguladı. Belediye tarafından işletilen Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ise 25 bin metrekarelik geniş bir alanda hizmet veriyor. Başkan, tesisin sadece barınak olmadığını; Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı tarafından da iyi not almış, her ayrıntının düşünüldüğü modern bir yaşam merkezi olduğunu söyledi.

mama üretimi ve ambulans uygulaması:

Kocasinan Belediyesi, ilçe beledimleri arasında ilk olan Mama Üretim Merkezi ile sokak hayvanlarının mama ihtiyacını kendi imkânlarıyla karşılıyor ve gıda israfının önüne geçiyor. Ayrıca belediye, sokak hayvanları için oluşturduğu Küçük Dostlar Ambulansı uygulamasını Türkiye’de erken dönemde başlatan belediyeler arasında yer alıyor; ambulans dokuz yıldır yaralı ve yardıma muhtaç hayvanların sağlık hizmetlerine hızlı şekilde ulaştırılmasına katkı sağlıyor. Başkan Çolakbayrakdar, "Ambulansımızdan Kedi Kasabası’na, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizden Mama Üretim Merkezi’mize kadar birbirini tamamlayan bütüncül bir hizmet anlayışını ortaya koyuyoruz" sözleriyle bu bütünlüğe dikkat çekti.

Kocasinan Belediyesi’nin kısırlaştırma, rehabilitasyon ve sahiplendirme çalışmalarını içeren bu modelinin, belediyeyi sokak hayvanları konusunda Türkiye’ye örnek bir konuma taşıdığı vurgulanıyor.

KOCASİNAN BELEDİYESİ; EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINI KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET...

KOCASİNAN BELEDİYESİ; EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINI KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR’IN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRDİ. MECLİS TOPLANTISINDA 17 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANIRKEN, KOCASİNAN BELEDİYESİ’NİN SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLAN ÇALIŞMALARI DA GÜNDEME GELDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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