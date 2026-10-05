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Kocasinan'da tesislerle mahalle yaşamını yeniden canlandırıyoruz

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, 48 sosyal tesisi ve yeni eğitim, kültür ile spor yatırımlarıyla Kocasinan'da gençten yaşlıya yönelik yaşam alanları inşa ediyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:59

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kocasinan'da tesislerle mahalle yaşamını yeniden canlandırıyoruz

Kocasinan'da sosyal yatırımların odağı: yaşamı kolaylaştırmak ve bir araya getirmek:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, insan odaklı belediyecilik anlayışıyla ilçede toplumun her kesimine hitap eden mekanlar oluşturmayı sürdürüyor. İlçe genelinde bugüne kadar kazandırılan 48 sosyal tesis, sadece yapılaşma değil, mahallelerin sosyal, kültürel ve sportif hayatına canlılık katan merkezler olarak tanımlanıyor. Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımların mahalleleri cazibe merkezi hâline getirdiğini ve vatandaşların yoğun ilgisinin yeni projelere yön verdirdiğini vurguluyor.

Kocasinan Akademi ve spor alanlarındaki yatırımlar:

2024 yılında Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde hizmete açılan Kocasinan Akademi Sosyal Tesisi, Kayseri’nin en büyük ve çok yönlü hizmet veren merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Tesis bünyesinde tam olimpik kadın ve erkek yüzme havuzları, fitness, pilates ve aerobik gibi disiplinlerin yapılabildiği spor merkezi ile çeşitli yaş grupları için aktiviteler sunuluyor. Ayrıca ilçeye kazandırılan Kuşçu Su Sporları Merkezi, su sporlarına uygun donanımıyla bölge için önemli bir alternatif oluşturuyor. Başkan Çolakbayrakdar, Zümrüt Mahallesi'ne de Kocasinan Akademi benzeri bir tesis kazandırma planlarının sürdüğünü belirtiyor.

Eğitim ve kültür yatırımları: sinan kütüphaneleri ve kültür merkezleri:

Eğitim ve kültür alanına yapılan vurgunun somut örnekleri arasında çeşitli kütüphane ve kültür merkezleri bulunuyor. Yenişehir Halk Kütüphanesi (Sinan Kütüphanesi) ile ilçeye yeni bir bilgi mekânı kazandırılırken, Fevziçakmak Mahallesi'nde açılan Sinan Kütüphanesi gençlerin ders çalışabilecekleri ve kitap okuyabilecekleri modern bir ortam sunuyor. Osmangazi Mahallesi'ndeki kültür merkezinin kütüphane olarak hizmet vermeye başlamasıyla birlikte, içinde bebek ve çocuk kütüphanesi bölümleri barındıran, her yaştan kullanıcıya hitap eden bir merkez oluşturuldu. Bu merkezlere ek olarak bölgelere kafe alanları da kazandırılarak sosyal kullanımı artıran düzenlemeler yapıldı.

Geçen yıl hizmete sunulan Erkilet Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi ve Uğurevler Aile Sağlığı Merkezi gibi tesisler de halkın günlük yaşamına katkı sağlayan örnekler arasında yer alıyor. Başkan Çolakbayrakdar, gençlere yönelik mekânların önemine dikkat çekerek, "Gençlerimiz bizim gözbebeğimizdir" ifadesiyle yeni nesillere yatırım yapma kararlılığını yineliyor.

Başkan, Kocasinan'ı sadece fiziki yapılarla değil; sosyal, kültürel, sportif ve eğitim odaklı hizmetlerle de geliştirmeyi amaçladıklarını söyleyerek, ilçede yaşayan herkesin kendisini değerli hissedeceği mekânlar oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Sözlerini, "Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıktır" hedefi doğrultusunda proje ve yatırımların artarak devam edeceğini ifade ederek tamamladı.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; İNSANI MERKEZE ALAN HİZMET ANLAYIŞIYLA İLÇENİN...

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; İNSANI MERKEZE ALAN HİZMET ANLAYIŞIYLA İLÇENİN SOSYAL YAŞAMINA DEĞER KATAN YATIRIMLARI BİR BİR HAYATA GEÇİRİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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