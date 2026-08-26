Niğde'de ulaşım yatırımı: mahalle sokaklarından ana arterlere eş zamanlı iyileştirme

çalışmalar sahada takip ediliyor:

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, daha modern, ulaşılabilir ve yaşanabilir bir kent hedefiyle yürütülen altyapı ve üstyapı projelerini yerinde inceledi. Belediye ekiplerinin şehir genelinde eş zamanlı olarak sürdürdüğü çalışmaları sahada gözlemleyen Özdemir, uygulama ve ilerleme hakkında teknik ekiplerden detaylı bilgi aldı.

ilhanlı mahallesi'nde sokak iyileştirmeleri:

İlk durak olarak İlhanlı Mahallesi'ne giden Özdemir, burada yoğunlaşan yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını denetledi. Bölgedeki düzenlemeler kapsamında 122. Sokak, 119. Sokak ve 106. Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklara yönelik yüzey iyileştirmeleri, altyapı onarımları ve düzenleme çalışmaları ele alındı. Yerel sakinlerin günlük ulaşım konforunu artırmaya yönelik adımların öncelikli olduğu belirtiliyor.

ana arterlerde hareketlilik ve bağlantı noktaları:

Başkan Özdemir, şehir içi trafik akışını rahatlatmak için kritik noktalar üzerinde de incelemeler gerçekleştirdi. Bu kapsamda, sanayi esnafı ve vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan Atasanayi Yolu ile kentin önemli arterlerinden Kayardı Yolundaki çalışma alanları yerinde ziyaret edildi. Bu ulaşım hatlarındaki müdahalelerin, bölgesel ticaret ve günlük ulaşım üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Saha ziyaretlerinde ekiplerin çalışma programı, kullanılacak malzeme kalitesi ve uygulama sürecine dair bilgiler paylaşıldı. Teknik ekipler, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini ve önceliklerin vatandaş memnuniyetine göre belirlendiğini aktardı.

Başkan Özdemir, ziyaretler sırasında bölge esnafı ve vatandaşlarla selamlaşarak taleplerini dinledi. Çalışmaların hız kesmeden süreceğinin altını çizen Özdemir, saha temaslarının ekip motivasyonu ve projenin koordinasyonu açısından önemine vurgu yaptı.

"Şehrimizin dört bir yanında devam eden çalışmalarımızı yerinde görmek, çalışma arkadaşlarımıza selam vermek için sahadaydık", diyen Özdemir, projelerin tamamlanma takvimi ve önceliklendirme hakkında yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Belediyenin planlı ve eş zamanlı uygulama yaklaşımının, kent içi ulaşımda kısa ve orta vadede hissedilir iyileştirmeler sağlayacağı ifade edildi.

Niğde'deki altyapı ve üstyapı hamleleri, mahalle ölçeğinden ana arterlere kadar geniş bir yelpazede sürdürülürken, belediye yetkilileri vatandaşlardan gelen geri bildirimlerin proje süreçlerine dahil edileceğini belirtti.

NİĞDE’DE ULAŞIM HAMLESİ SÜRÜYOR