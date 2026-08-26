Malazgirt anmasında Erdoğan: vatan için bükülmez bilek ve çelikten yürek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 955. Yıl Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı kapsamında yaptığı konuşmada, milletin birlik ve beraberliğine dikkat çekti.

etkinlikteki mesajlar:

Erdoğan, konuşmasında ülke bütünlüğü ve bağımsızlığın önemine vurgu yaparak, 'Söz konusu vatan olduğunda kimseye boyun eğmeyiz.' ifadesini kullandı. Törenin ruhuna uygun olarak verilen bu mesaj, geçmişin mirasını bugüne taşımayı amaçlayan bir hatırlatma olarak sunuldu.

vatan vurgusu ve kararlılık:

Konuşmanın devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bundan sonra bükülmez bilekle, çelikten yürekle bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz' sözleriyle kararlılık ve özgür yaşam temasını öne çıkardı. Anma programı bağlamında yapılan bu vurgu, hem tarihsel hem de güncel güvenlik algısı açısından etkinin altını çizdi.

955. Yıl Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nda dile getirilen bu ifadeler, törende bulunanların dikkatini çekerken, Cumhurbaşkanı'nın milletin dayanışmasına ve gelecekteki kararlılığına dair net bir duruş sergilediği yorumlarına yol açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Söz konusu vatan olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. Bundan sonra bükülmez bilekle, çelikten yürekle bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz"