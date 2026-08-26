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Netanyahu ailesinde ani dönüş: Yair Miami'den güvenlik uyarısıyla İsrail'e gitti

ABD medyasına göre Yair Netanyahu, Aralık'ta tespit edilen İran kaynaklı suikast planı nedeniyle Miami'den eşyalarını bırakıp derhal İsrail'e döndü.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Merve Çelik

Netanyahu ailesinde ani dönüş: Yair Miami'den güvenlik uyarısıyla İsrail'e gitti

İddiaların özeti:

ABD'li haber sitesi Newsmax tarafından aktarılan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu Aralık ayında İran kaynaklı bir suikast planının tespit edilmesinin ardından Miami'den İsrail'e döndü. Haber, konuya yakın bir ABD kolluk kuvveti kaynağına dayandırıldı ve İsrail istihbaratının söz konusu plan hakkında ABD'li yetkilileri uyardığı belirtildi.

kaynaklar ve iddiaların ayrıntıları:

Kolluk kuvveti kaynağı, İranlı ajanların Miami'de sahada olduklarına inanıldığını ve Yair Netanyahu'nun ikametgahı ile hareketlerinin gözetim altında tutulduğuna dair değerlendirmeler yapıldığını söyledi. Haberde, Yair'in yanında İsrailli güvenlik görevlilerinin bulunduğu, kendisine Miami'den ayrılması gerektiğinin söylendiği ve eşyalarını almadan derhal İsrail'e döndüğü ifade edildi. Newsmax, genel olarak sağcı bir ABD haber sitesi olarak biliniyor ve haberi bu çerçevede servis etti.

medya ve resmi açıklamalar:

İsrailli Kanal 12 ise suikast planının bazı medya kuruluşları tarafından aylardır bilindiğini, ancak yayınlanmasının sansür nedeniyle engellendiğini iddia etti. Öte yandan, Binyamin Netanyahu pazartesi günü Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda söz konusu suikast planından bahsetti ancak hedefin hangi oğlu olduğunu açıklamadı. Başbakanın iki oğlu Yair ve Avner isimleri haberde net olarak korundu; Avner'in İsrail'de yaşadığı, Yair'in ise Florida eyaletine bağlı Miami'de ikamet ettiği bilgisi yer aldı.

Haberde aktarılanlar, İsrail istihbaratı ile ABD güvenlik makamları arasında bilgi paylaşımı yapıldığını ve söz konusu tehdidin ciddiyetine bağlı olarak hareket edildiğini gösteriyor. İddiaların kaynağı olan haberde yer alan ayrıntılar henüz bağımsız diğer kaynaklarca kapsamlı şekilde doğrulanmadı.

Önemli not: Haberde geçen kuruluş, kişiler ve yer adları kaynak metinle tutarlı şekilde korunmuştur. Haber, iddiaları ve resmi açıklamaları aktarmakta olup yeni ek bilgiler içermemektedir.

ABD&#039;Lİ HABER SİTESİ NEWSMAX&#039;E GÖRE İSRAİL BAŞBAKANI BİNYAMİN NETANYAHU&#039;NUN OĞLU YAİR NETANYAHU...

ABD'Lİ HABER SİTESİ NEWSMAX'E GÖRE İSRAİL BAŞBAKANI BİNYAMİN NETANYAHU'NUN OĞLU YAİR NETANYAHU, ARALIK AYINDA İRAN'IN KENDİSİNE YÖNELİK SUİKAST PLANI OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİNİN ARDINDAN ABD'NİN MİAMİ KENTİNDEN APAR TOPAR İSRAİL'E DÖNDÜ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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