Uzmanlar kolajen takviyelerinin cilt üzerindeki etkilerini değerlendiriyor

Kolajen takviyelerinin kırışıklıkları doğrudan engellediğine dair kesin bir bilimsel kanıt olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Gülcan Saylam Kurtipek, önlem olarak yaşam tarzı değişikliklerinin daha belirleyici olduğunu söyledi. Saylam Kurtipek, ağız yoluyla alınan kolajenin sindirim sistemi tarafından amino asitler ve peptitlere ayrıldığını, bu parçaların dolaşıma geçebildiğini ancak doğrudan deriye ulaşarak kırışıklığı azalttığına dair çalışmanın bulunmadığını vurguladı.

Toplumda kolajen takviyelerini kullananlar olduğu gibi tüketmeyen ya da ileriki yaşlarda kullanmayı düşünen gençler de bulunuyor. Uzmanlar, bu ilginin nedenlerinden birinin pazarlama ve endüstriyel çalışmaların etkisi olduğunu belirtiyor.

Bilimsel kanıtlar ve çalışma değerlendirmesi:

Son dönem araştırmalarında bazı çalışmaların deri elastikiyeti, deri nemi ve kırışıklık azalması yönünde olumlu bulgular gösterdiği görülse de, bu sonuçların yorumlanmasında finansal destek kaynağı önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Prof. Dr. Gülcan Saylam Kurtipek, firma tarafından desteklenen çalışmalarda olumlu sonuçların daha sık raporlandığını, bağımsız ve güç açısından yüksek randomize kontrollü çalışmaların ise bu etkinin beklendiği kadar belirgin olmadığını gösterdiğini belirtti.

Saylam Kurtipek, bu nedenle alandaki verilerin genelleştirilebilmesi için çok merkezli, geniş örneklemli ve tarafsız çalışmaların gerektiğini kaydetti.

Yan etkiler, kombinasyonlar ve geleneksel gıdalar:

Kolajen takviyelerinin genel olarak yoğun yan etki bildirimleri yaratmadığı ifade edilse de, içerik veya yardımcı maddelere karşı duyarlılık durumunda alerjik reaksiyonlar gelişebiliyor. Ayrıca, emilimi artırmak veya kolajen üretimini desteklemek amacıyla C vitamini gibi bileşenlerle kombinasyonlar bulunuyor; Prof. Dr. Saylam Kurtipek, bu tür kombinasyonların dengesiz veya yüksek alımının bazı durumlarda toksisiteye yol açabileceğini, tiroit fonksiyonları üzerinde değişiklikler yapabileceğini ve dikkatle kullanılmaları gerektiğini söyledi.

Takviyelerin içerik ve gramaj açısından firmadan firmaya değiştiği, bu nedenle ürün tercihinde doz ve bileşimin önem taşıdığı vurgulandı.

Kelle paça ve kemik suyu gibi geleneksel gıdalarda da kolajen ve peptit bulunduğu, ancak pişirme yöntemi ve kullanılan miktara göre bu içeriklerin değişkenlik gösterdiği belirtildi. Saylam Kurtipek, bu tür gıdaların takviye ürünler kadar standardize edilmiş kolajen sağlamadığını ve deri ya da kıkırdak için yeterli katkıyı doğrulayan yeterli çalışmanın bulunmadığını aktardı.

Uzmanların ortak mesajı, kırışıklık ve kolajen kaybı riskini azaltmada güneşten korunma, düzenli nemlendirme, yeterli uyku ve sigaradan uzak durma gibi yaşam tarzı önlemlerinin öncelikli ve daha güvenilir yaklaşımlar olduğudur.

Kırışıklık için kolajen takviyelerine uzmanlardan uyarı