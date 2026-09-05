Komşu yardımına koşan beton mikseri tır yangınını büyümeden söndürdü

Tosya'da tırda çıkan yangın

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, İstanbul-Samsun D100 karayolu Yazıçam mevkiinde seyir halindeki tırın kupasından duman çıktı. Araç sürücüsü Hikmet Yıldız yönetimindeki, 1960122 yabancı plakalı Volvo marka dorsesinde ikinci bir tırın yüklü olduğu tır arıza yapınca yol kenarındaki dinlenme tesislerine park etti. Kısa süre sonra tırın kupasından alevler yükselmeye başladı ve araçta maddi hasar oluştu.

yangına ilk müdahale:

Karşı istikametten seyir halinde olan Öztürkler Betona ait beton mikserinin sürücüsü Abdülkadir Alışkan, alevleri görür görmez güzergahını değiştirerek olay yerine yöneldi. Beton mikserinin üzerinde bulunan su tankı ve hortumla, itfaiye ekipleri gelene kadar müdahale ederek alevlerin tıra sıçramasını engelledi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ise yangını tamamen söndürdü.

sürücü ve görgü tanığının açıklamaları:

Mikser sürücüsü Abdülkadir Alışkan yaptığı açıklamada: "Tırdaki çıkan yangına ben müdahalede bulundum. Ben yolun karşı tarafında ters istikamette bulunuyordum. Aracın burada park halindeyken arıza yaptığı fark ettim. İlk başta kupadan dumanlar çıkmaya başladı. Bizim araçlarda yapı gereği su tankı bulunuyor. Bende yangına müdahale edebilirim diye düşünerek yardıma geldim. Tır, durduktan sonra elektrik akmasından alevlenme olmuş. Bende su tutarak yangının büyümesini engelledim. Allah’ın izniyle büyük bir olay olmadan önlemiş olduk, geçmiş olsun diyoruz"

Bir görgü tanığı ise, "Tırdan dumanlar çıkmaya başladı. Sonra tırı park etmeye çalışırken tırda yangın çıktı. Tırdan alevler yükseldi. Sonra hemen beton mikseri geldi. Eğer beton mikseri gelmeseydi tırın ikisi de tamamen yanardı. Tır sürücüsü de panikledi, birden ne yapacağını da bilemedi. Buna da şükür, geçmiş olsun diyoruz. Araçlar mazotlu, yoksa yangının önünü alamazlardı. Tırdaki arıza nedeniyle D100 üzerinde araçlarda da kuyruk oluştu" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

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