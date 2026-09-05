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İtfaiyenin kask kamerası: Çınar'da devrilen tanker ve kurtarma anları

Çınar'da devrilen akaryakıt tankerinde sıkışan iki kişi, itfaiye erlerinin müdahalesiyle çıkarıldı; kurtarma anları kask kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İtfaiyenin kask kamerası: Çınar'da devrilen tanker ve kurtarma anları

Çınar'da tanker devrildi, yaralılar kurtarıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, dün akşam saatlerinde Şükürlü Mahallesi Bismil-Diyarbakir kara yolunda akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu iki kişi araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yaralıları araç içinden çıkardı.

Kask kamerası görüntüleri:

Kurtarma anları, olay yerinde görevli bir itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde ekiplerin zamanla yarıştığı, sıkışan kişilerin kontrollü şekilde çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildiği görülüyor. Kamera kaydı, müdahalenin zorluklarını ve ekiplerin koordinasyonunu net biçimde yansıtıyor.

Müdahale süreci ve sonrası:

Çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yetkililer, kazanın nedeni hakkında inceleme başlattı. Olayda kurtarma çalışmalarının hızlı ve koordineli yürütülmesi, olası daha ağır yaralanmaların önüne geçilmesinde belirleyici oldu.

Akaryakıt tankerinde sıkışan iki kişinin kurtarılma anları kamerada

Akaryakıt tankerinde sıkışan iki kişinin kurtarılma anları kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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