Jiangxi'de Saudel sonrası ji'an'ın suichuan ilçesinde toprak kayması: bir ölü, 11 kişi kayıp

Olayın ayrıntıları:

Çin’in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Ji'an şehrine bağlı Suichuan ilçesinin Gaoping kasabasında, yerel saatle 04.00 sıralarında şiddetli yağışların ardından toprak kayması meydana geldi.

Yetkililer, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin kayıp olduğunu ve 12 evde hasar oluştuğunu bildirdi.

Kurtarma çalışmaları:

Bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi ve çalışmalar devam ediyor. Resmi açıklamalara göre arama-kurtarma faaliyetleri sürerken, toprak kaymasından etkilenen sakinlerin tahliyesi de devam etmektedir.

Yerel yetkililer ve müdahale ekipleri, kayıp kişilerin bulunması ve etkilenenlerin güvenli bölgelere aktarılması için koordineli çalışma yürütüyor.

Tayfunun bölgesel etkisi:

Olayın ardından yetkililer, söz konusu yağışların Saudel tayfunuyla bağlantılı olduğunu belirtti. Resmi kayıtlara göre Saudel, 28 Ağustos Cumartesi günü Zhejiang eyaletinde iki kez, 3 Eylül Perşembe günü ise Fujian eyaletinde üçüncü kez karaya vurmuştu; her iki eyalet de Jiangxi ile komşudur.

Arama-kurtarma ve tahliye çalışmaları sürerken yetkililer, olayla ilgili ilave bilgi ve güncellemeleri paylaşmaya devam ediyor.

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi kayboldu, 12 evde hasar meydana geldi.