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Niğde'de iki gencin hayatını kaybettiği kazada baba adalet istedi

Niğde-Çiftlik yolundaki 9 Kasım 2025 kazasında 16 yaşındaki oğlu Mustafa'yı kaybeden Metin Menzilciler, verilen 3 yıl 8 aylık cezayı yetersiz bulup dosyanın istinafa gönderildiğini söyledi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 14:28

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Niğde'de iki gencin hayatını kaybettiği kazada baba adalet istedi

Niğde'de baba, yargı sürecini eleştiriyor

Niğde-Çiftlik yolunda 9 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen kazada 16 yaşındaki oğlu Mustafa Menzilciler ile 17 yaşındaki Ahmet Bingöl yaşamını yitirmişti. Olayın ardından açılan soruşturma ve yürüyen yargılama sürecine ilişkin açıklama yapan baba Metin Menzilciler, verilen cezanın ve sürecin kendilerini tatmin etmediğini söyledi.

Kaza ve hukuki süreç:

Edinilen bilgilere göre, 51 BH 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan Mustafa ve Ahmet hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı. Yürütülen soruşturmada, kazayı yapan sürücünün kaza tarihinde 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu belirtildi.

Yargılama sonucunda mahkeme, sürücüye yaş küçüklüğü gerekçesiyle 3 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Kararın ardından hazırlanan dosya istinafa gönderildi; baba Menzilciler de dosyanın istinaf aşamasında olduğunu duyurdu.

Ailenin tepkisi ve beklentisi:

Menzilciler, yargılama sürecinin kısa sürede sonuçlandırıldığını ve kendilerine yeterince söz hakkı verilmediğini savundu. Oğlunun mezarı başında yaşadıkları acıyı anlatan baba, "Ben aylardır gece gündüz buradayım. Buraya mezar diyemiyorum, burası artık onun evi" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Baba, sürücüye verilen indirimin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Biz kimsenin çocuğunun canının yanmasını istemiyoruz ama ortada bir suç varsa bunun da karşılığı olması gerekiyor" dedi. Ayrıca, sürücünün soruşturma ve kovuşturma aşamalarında verdiği ifadelerde değişiklik olduğunu, savcılıktaki ilk ifadesinde aracı kullanmadığını söylediğini fakat mahkemede bu ifadesini kabul etmediğini iddia etti.

Menzilciler, verilen cezanın failin bir gün bile cezaevine girmemesine yol açtığını öne sürdü ve benzer olayların başka ailelerin başına gelmemesi için yargı sürecinin adil ve caydırıcı bir şekilde sonuçlanması gerektiğini vurguladı. Ailenin talebinin yalnızca adalet olduğunu ifade etti.

Dosyanın istinaf aşamasında olduğu bilgisi korunurken, baba Menzilciler'in açıklamaları ve mağdur ailelerin beklentileri yargı sürecinin seyriyle birlikte takip ediliyor.

NİĞDE’DE KAZADA OĞLUNU KAYBEDEN BABADAN ADALET ÇAĞRISI

NİĞDE’DE KAZADA OĞLUNU KAYBEDEN BABADAN ADALET ÇAĞRISI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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