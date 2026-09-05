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Kurtarma seferberliği: Alaçam'da karaya oturan M/T Golden Sapling için operasyon başlatıldı

Karadeniz'de dron saldırısı sonrası Samsun Alaçam Geyikkoşan'da karaya oturan M/T Golden Sapling için kurtarma çalışmaları başladı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 14:20

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kurtarma seferberliği: Alaçam'da karaya oturan M/T Golden Sapling için operasyon başlatıldı

Kurtarma çalışmaları Alaçam sahilinde başladı

Karadeniz'de dron saldırısına uğradıktan sonra sürüklenen M/T Golden Sapling, Samsun'un Alaçam ilçesi Geyikkoşan mevkisinde karaya oturdu. Gemi, Sinop Limanı'na yaklaşık 90 mil mesafede saldırıya uğramıştı.

Gemide bulunan 21 mürettebat, Maran Pytha tarafından kurtarılarak Novorossiysk Limanı'na götürüldü.

Sürüklenme ve kıyıya ulaşma süreci:

Mürettebatın tahliyesinin ardından başıboş şekilde sürüklenen gemi, Karadeniz'deki olumsuz hava ve akıntıların etkisiyle Samsun kıyılarına doğru ilerledi ve Geyikkoşan mevkiinde karaya çıktı.

Kurtarma çalışmalarının hedefi ve durumu:

Hasar gören geminin bulunduğu yerden çekilerek güvenli bir bölgeye götürülmesi amacıyla kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin gemiyi bulunduğu konumdan çıkarma çabaları sürüyor ve operasyon devam ediyor.

KARADENİZ&#039;DE DRON SALDIRISINA UĞRADIKTAN SONRA SÜRÜKLENEREK SAMSUN&#039;UN ALAÇAM İLÇESİ SAHİLİNDE...

KARADENİZ'DE DRON SALDIRISINA UĞRADIKTAN SONRA SÜRÜKLENEREK SAMSUN'UN ALAÇAM İLÇESİ SAHİLİNDE KARAYA OTURAN HONG KONG BAYRAKLI M/T GOLDEN SAPLİNG İSİMLİ GEMİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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