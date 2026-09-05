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Tosya'da refüje çıkan otomobilin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda traktör ile otomobil çarpıştı; 9 yaralı ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 14:35

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tosya'da refüje çıkan otomobilin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Tosya'da yol üzerinde çarpışma

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Akçakavak köyü mevkiinde, Samsun-İstanbul karayolu D100 üzerinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, Yaşar K. idaresindeki 06 CFA 24 plakalı Massey Ferguson marka traktör ile Mertkan U. yönetimindeki 55 ANT 631 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden otomobil refüje çıkarak durdu.

Müdahale ve inceleme:

Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan 8 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazanın ardından trafik ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE TRAKTÖR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU YARALANAN 9 KİŞİ, SAĞLIK...

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE TRAKTÖR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU YARALANAN 9 KİŞİ, SAĞLIK EKİPLERİNCE HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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