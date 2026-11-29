Komşular ve ekipler birlikte aradı: ormanda kaybolan kadın 6 saatte bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ayşe Karabulut (78), bugün oğlu ile birlikte Konacık'ta körmen otu toplamak için Çamlık Mahallesi'ndeki ormana gitti. Bir süre sonra Karabulut'un kaybolduğunu fark eden oğlu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

arama çalışmaları:

İhbarın ardından bölgeye Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı, Çamlık ve Kumköy muhtarları ile mahalle sakinleri, AFAD ve Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma ve SAR ekipleri yönlendirildi. Çok sayıda ekip, dron ve köpek destekli arama yaparak ormanlık alanda tarama gerçekleştirdi.

bulunma ve sağlık durumu:

Ekiplerin ve mahalle sakinlerinin ortak çalışması sonucu yaşlı kadın 6 saat sonra bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Karabulut'un genel durumunun iyi olduğu tespit edildi ve kontrol amacıyla Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karabulut'un yanından ayırmadığı otlar ambulansta kendisine teslim edildi.

ORMANDA KAYBOLAN KADIN 6 SAAT SONRA BULUNDU