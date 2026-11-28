Finansmanın yapısı ve hedefleri

Uludağ Enerji, enerji dağıtım altyapısını güçlendirmek amacıyla yapılandırdığı 9,9 milyar TL tutarındaki krediyle sektörde dikkat çekti. Kredi 7,5 yıl vadeli olarak Türk lirası cinsinden düzenlendi; bu yapı şirketin gelir ve nakit akışı dinamikleriyle uyumlu bir finansman modeli sunuyor.

Söz konusu finansman, 4 milyondan fazla müşteriye hizmet veren elektrik dağıtım şebekesinin geliştirilmesi ve modernizasyonu için uzun vadeli bir kaynak oluşturuyor. Şirket, yatırımlarını sürdürülebilir hizmet kalitesi ve altyapı dayanıklılığı odağında planlıyor.

Uluslararası tanınma ve ödül:

Uludağ Enerji, bu işlemiyle Global Banking & Markets (GBM) CEE, Central Asia & Türkiye Awards 2026 kapsamında “Local-Currency Loan Deal of the Year” (Yılın Yerel Para Birimi Kredi İşlemi) ödülüne layık görüldü. Ödül, şirketin finansman stratejisinin uluslararası arenada takdir edildiğini ortaya koyuyor.

Sektöre yansımaları:

Türk lirası cinsinden ve uzun vadeli kaynak oluşturulması, enerji dağıtım sektöründe döviz riskini azaltma ve maliyet planlaması açısından stratejik önem taşıyor. Uludağ Enerji'nin uyguladığı model, benzer projelerde yerel para ile sürdürülebilir finansman arayışına örnek teşkil edebilir.

GBM'nin CEE, Central Asia & Türkiye Awards programı, bölgedeki finansal piyasalara değer katan kurum ve işlemleri ödüllendiriyor; Uludağ Enerji'nin aldığı ödül, şirketin kurumsal finansman yaklaşımının uluslararası platformda karşılık bulduğunu teyit ediyor.

ULUDAĞ ENERJİ, 9,9 MİLYAR TL TUTARINDAKİ VE 7,5 YIL VADELİ FİNANSMAN İŞLEMİYLE GLOBAL BANKİNG & MARKETS (GBM) CEE, CENTRAL ASİA & TÜRKİYE AWARDS 2026 KAPSAMINDA "LOCAL-CURRENCY LOAN DEAL OF THE YEAR" (YILIN YEREL PARA BİRİMİ KREDİ İŞLEMİ) ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.