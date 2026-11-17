Kömürtaş Mahallesi'nde trafik kazası

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Ergani-Diyarbakır karayolu Kömürtaş Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada bir otomobil, önünde seyreden kamyonete çarpıp altına girdi. Çarpışma sonucu araçta sıkışma ve maddi hasar oluştu.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerinde müdahale:

Saha ekiplerinin yaptığı kontrolde Azize Keklik (30)'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan E.U. ve R.K., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ölen kişinin cenazesi morga sevk edildi.

Araçların plakalarının 57 AAJ 093 (otomobil) ve 27 BCT 890 (kamyonet) olduğu bildirildi.

soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili jandarma ve trafik ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olay yerinde delil çalışmaları ve görgü tespiti yapılarak kazanın kesin nedeni araştırılıyor.

DİYARBAKIR’IN ERGANİ İLÇESİNDE OTOMOBİL, ÖNÜNDE SEYREDEN KAMYONETE ARKADAN ÇARPIP ALTINA GİRDİ. OLAYDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 2 KİŞİ DE YARALANDI.