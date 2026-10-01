Dolar 49,0293 +0,03%
Euro 55,5478 +0,01%
Bist 12.091,22 +1,21%
Altın Gram 6.611,43 +0,18%
EUR/USD 1,1308 -0,23%
Brent Petrol 99,58 +1,58%
--°

Konak'ta çöp ev iddiası: mahalle kötü koku ve haşereden tedirgin

İzmir Konak 2'nci Kadriye Mahallesi'nde çöp ev olduğu iddia edilen daireden yayılan kötü koku ve haşereler mahalleliyi mağdur ediyor; vatandaş acil müdahale istiyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:20

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 09:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Konak'ta çöp ev iddiası: mahalle kötü koku ve haşereden tedirgin

Konak'ta çöp ev iddiası mahalleyi etkiliyor

İzmir'in Konak ilçesi 2'nci Kadriye Mahallesi 628 Sokak sakinleri, aynı binadaki bir daireden yayılan yoğun kötü koku ve haşere şikayetleri nedeniyle uzun süredir zor günler geçiriyor. Mahalleli, evin iddia edildiği gibi bir çöp eve dönüştüğünü ve bu durumun hem yaşam kalitesini hem de sağlık güvenliğini tehlikeye attığını söylüyor.

Şikayetlerin odağındaki bina üç katlı apartman olarak tanımlanıyor. Vatandaşlar, defalarca yetkililere başvurmalarına karşın soruna kalıcı bir çözüm getirilemediğini, sadece kısmi müdahaleler yapıldığını belirtiyor.

mahallelinin anlatımı:

Apartmana çöpleri biriktiren kadının abisi Recep Sertakar, binadaki birimlerin su ve elektrik sayaçlarının okunmasına engel olmaya çalışıldığını ve evin üç katının çöplerle dolu olduğunu aktarıyor. Sertakar, merdivenlerin kullanılamayacak halde olduğunu, belediyenin gelip kararı bir hafta içinde açıklayacağını söyledikten sonra aradan 1 buçuk ay geçtiğini ifade ediyor.

Mahalle sakini Kamil Öztürk ise sorunun yıllardır devam ettiğini belirterek, belediye ekiplerinin gelip temizlik yapmadığını, bu durumun 17 senedir sürdüğünü söyledi. Öztürk ayrıca bölgede fare görülmesinden, öğrenciler ve çocukların sağlığının tehlikeye girmesinden endişe duyduklarını dile getirdi. Öztürk, öndeki aracın yalnızca CİMER şikayeti sonrası Büyükşehir zabıtasınca kaldırıldığını ekliyor.

Bir diğer komşu Azize Ağırman Özdil, dairenin içinin adım atacak yer olmayacak kadar dolu olduğunu, tuvalet kullanımının bile çöpler yüzünden dışarıya taşındığını belirtti ve komşuların kapı önüne çıkamaz hale geldiğini anlattı.

belediye süreci ve talepler:

Mahalle sakinleri, Konak Belediyesi ve ilgili birimlere defalarca başvurduklarını ancak kalıcı bir müdahale görmediklerini söylüyor. Belediye yetkililerinin daha önce polis ve sağlık ekipleriyle birlikte geleceğini bildirdiği, ancak bunun uygulanmadığı iddia ediliyor. Vatandaşlar sorunun ivedilikle çözülmesini, evi kullanan kişinin sağlık durumu dikkate alınarak temizlik ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyor.

Yöre halkı, kötü kokunun ve haşere yoğunluğunun hem günlük yaşamı hem de kamu sağlığını olumsuz etkilediğini vurguluyor. Komşuların ortak beklentisi, yetkililerin duruma öncelik vererek acil ve sürdürülebilir bir müdahale gerçekleştirmesi yönünde.

MAHALLE SAKİNİ AZİZE AĞIRMAN ÖZDİL

MAHALLE SAKİNİ AZİZE AĞIRMAN ÖZDİL

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sekapark'ta denizi köpürten kirliliğin kaynağı metro şantiyesi çıktı
images

Sekapark'taki köpüklenme metro yapım firmasına 1 milyon 678 bin TL ceza getirdi
images

Okul bahçesinden sofraya: Pozantı'da öğrenciler üretip birlikte okudu
images

Üniversitede gençlerin sesi: COP31 gönüllülük hazırlıkları masaya yatırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Van'da kafes avcılığına müdahale: 2 kişiye 211.764 TL tutarında ceza ve 27 keklik el konuldu

Kanseri yenen 16 yaşındaki Buse yazılımla hastalara umut olmayı hedefliyor

M1 Konya'da çocuklar kendi kedi evlerini tasarlayıp evcil dostlarıyla buluşturacak

Esenyurt'ta kısa süreli yol kavgası trafikte aksamaya yol açtı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı