Konak'ta çöp ev iddiası: mahalle kötü koku ve haşereden tedirgin

Konak'ta çöp ev iddiası mahalleyi etkiliyor

İzmir'in Konak ilçesi 2'nci Kadriye Mahallesi 628 Sokak sakinleri, aynı binadaki bir daireden yayılan yoğun kötü koku ve haşere şikayetleri nedeniyle uzun süredir zor günler geçiriyor. Mahalleli, evin iddia edildiği gibi bir çöp eve dönüştüğünü ve bu durumun hem yaşam kalitesini hem de sağlık güvenliğini tehlikeye attığını söylüyor.

Şikayetlerin odağındaki bina üç katlı apartman olarak tanımlanıyor. Vatandaşlar, defalarca yetkililere başvurmalarına karşın soruna kalıcı bir çözüm getirilemediğini, sadece kısmi müdahaleler yapıldığını belirtiyor.

mahallelinin anlatımı:

Apartmana çöpleri biriktiren kadının abisi Recep Sertakar, binadaki birimlerin su ve elektrik sayaçlarının okunmasına engel olmaya çalışıldığını ve evin üç katının çöplerle dolu olduğunu aktarıyor. Sertakar, merdivenlerin kullanılamayacak halde olduğunu, belediyenin gelip kararı bir hafta içinde açıklayacağını söyledikten sonra aradan 1 buçuk ay geçtiğini ifade ediyor.

Mahalle sakini Kamil Öztürk ise sorunun yıllardır devam ettiğini belirterek, belediye ekiplerinin gelip temizlik yapmadığını, bu durumun 17 senedir sürdüğünü söyledi. Öztürk ayrıca bölgede fare görülmesinden, öğrenciler ve çocukların sağlığının tehlikeye girmesinden endişe duyduklarını dile getirdi. Öztürk, öndeki aracın yalnızca CİMER şikayeti sonrası Büyükşehir zabıtasınca kaldırıldığını ekliyor.

Bir diğer komşu Azize Ağırman Özdil, dairenin içinin adım atacak yer olmayacak kadar dolu olduğunu, tuvalet kullanımının bile çöpler yüzünden dışarıya taşındığını belirtti ve komşuların kapı önüne çıkamaz hale geldiğini anlattı.

belediye süreci ve talepler:

Mahalle sakinleri, Konak Belediyesi ve ilgili birimlere defalarca başvurduklarını ancak kalıcı bir müdahale görmediklerini söylüyor. Belediye yetkililerinin daha önce polis ve sağlık ekipleriyle birlikte geleceğini bildirdiği, ancak bunun uygulanmadığı iddia ediliyor. Vatandaşlar sorunun ivedilikle çözülmesini, evi kullanan kişinin sağlık durumu dikkate alınarak temizlik ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyor.

Yöre halkı, kötü kokunun ve haşere yoğunluğunun hem günlük yaşamı hem de kamu sağlığını olumsuz etkilediğini vurguluyor. Komşuların ortak beklentisi, yetkililerin duruma öncelik vererek acil ve sürdürülebilir bir müdahale gerçekleştirmesi yönünde.

MAHALLE SAKİNİ AZİZE AĞIRMAN ÖZDİL