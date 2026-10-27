Konteynerleri vuran hücre hortumunda 4 işçi yaşamını yitirdi

Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen hücre hortumu, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki konteynerleri yerle bir etti. Olayda ilk belirlemelere göre çok sayıda işçi etkilendi; ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgiler zaman içinde güncellendi.

olayın gelişimi:

Olay, bu gece saat 23.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşandı. Hortumun vurduğu konteynerlerde yaralanan ve hastaneye kaldırılan işçilerle ilgili ilk bilgilerde ölü sayısına dair kaygı verici açıklamalar yapıldı.

can kaybı ve tedavi:

İlk açıklamalarda hastanede öldüğü bildirilen üç işçiden birinin, Antalya Valisi Hulusi Şahin’in duyurduğu bilgiden kısa süre sonra hayata döndürüldüğü bildirildi. Güncellenen rakamlara göre olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu, bir işçinin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği aktarıldı.

son durum:

Yetkililerden gelen son bilgilere göre can kaybı ve yaralılarla ilgili kayıtlar netleştirilmiş olup olay yerindeki müdahaleler sonrasında, hastanelerdeki tedaviler sürüyor. Resmi kurumların ve sağlık ekiplerinin çalışmaları çerçevesinde yeni bilgiler geldikçe durum tekrar güncellenecek.

ANTALYA'DA HÜCRE HORTUMUN VURDUĞU KONTEYNERLERDE HASTANEDE ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ VERİLEN İŞÇİLERDEN BİRİNİN HAYATA TUTUNDUĞU BİLDİRİLDİ. FECİ OLAYDA ÖLÜ SAYISI 4 OLURKEN, YARALI SAYISI 1 OLDU.