Dolar 49,7735 +0,17%
Euro 55,6206 -0,09%
Bist 11.151,96 +0,31%
Altın Gram 6.442,46 -0,31%
EUR/USD 1,1176 -0,26%
Brent Petrol 110,21 -0,48%
--°

Konteynerleri vuran hücre hortumunda 4 işçi yaşamını yitirdi

Antalya Fevzi Çakmak Mahallesi'nde hücre hortumunun vurduğu konteynerlerde ölü sayısı 4'e çıktı, 1 işçinin hastanede tedavisi sürüyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 01:37

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 01:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Konteynerleri vuran hücre hortumunda 4 işçi yaşamını yitirdi

Konteynerleri vuran hücre hortumunda 4 işçi yaşamını yitirdi

Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen hücre hortumu, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki konteynerleri yerle bir etti. Olayda ilk belirlemelere göre çok sayıda işçi etkilendi; ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgiler zaman içinde güncellendi.

olayın gelişimi:

Olay, bu gece saat 23.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşandı. Hortumun vurduğu konteynerlerde yaralanan ve hastaneye kaldırılan işçilerle ilgili ilk bilgilerde ölü sayısına dair kaygı verici açıklamalar yapıldı.

can kaybı ve tedavi:

İlk açıklamalarda hastanede öldüğü bildirilen üç işçiden birinin, Antalya Valisi Hulusi Şahin’in duyurduğu bilgiden kısa süre sonra hayata döndürüldüğü bildirildi. Güncellenen rakamlara göre olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu, bir işçinin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği aktarıldı.

son durum:

Yetkililerden gelen son bilgilere göre can kaybı ve yaralılarla ilgili kayıtlar netleştirilmiş olup olay yerindeki müdahaleler sonrasında, hastanelerdeki tedaviler sürüyor. Resmi kurumların ve sağlık ekiplerinin çalışmaları çerçevesinde yeni bilgiler geldikçe durum tekrar güncellenecek.

ANTALYA&#039;DA HÜCRE HORTUMUN VURDUĞU KONTEYNERLERDE HASTANEDE ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ VERİLEN İŞÇİLERDEN...

ANTALYA'DA HÜCRE HORTUMUN VURDUĞU KONTEYNERLERDE HASTANEDE ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ VERİLEN İŞÇİLERDEN BİRİNİN HAYATA TUTUNDUĞU BİLDİRİLDİ. FECİ OLAYDA ÖLÜ SAYISI 4 OLURKEN, YARALI SAYISI 1 OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla Menteşe'de sağanak yol çökmesine yol açtı, araç çukura düşüp mahsur kaldı
images

Antalya'da hücre hortum iki konteyneri savurdu: 5 işçi hayatını kaybetti, 1 yara...
images

Güney Suriye'de hava harekatı: aralarında kadın ve çocukların olduğu 5 sivil yaş...
images

Siverek'te üç katlı gelinlik mağazasında yangın: yüzlerce elbise kullanılamaz ha...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Derbi sonrası net mesaj: oyun üstünlüğü ve hedefe odaklanma

Kartal derbi yenilgisi ardından şampiyonluk hedefini korudu

Antalya'da hücre hortum iki konteyneri savurdu: 5 işçi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Galatasaray derbinin ardından Metin Oktay tesisleri'ne döndü

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Kaz dağları'nda konukçu bitkiden beslenen yeni böcek türü keşfedildi