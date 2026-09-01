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Kontrolsüz kavşakta zincirleme çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

İnegöl'de Mahmudiye Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta iki otomobilin arasına savrulan motosikletin sürücüsü Aylin G. yaralandı, hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kontrolsüz kavşakta zincirleme çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kontrolsüz kavşakta meydana gelen kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Mahmudiye Mahallesi'ndeki kontrolsüz bir kavşakta saat 12.30 sıralarında zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Olayda iki otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza anı ve araçların konumu:

Edinilen bilgiye göre, 2. Köprülü Sokak üzerinde seyreden Aylin G. (22) idaresindeki 16 BNB 398 plakalı motosiklet, Diriliş Caddesi'nden çıkan Mustafa E. (48) yönetimindeki 16 CCU 426 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yandan gelen Beyzanur A. (30) yönetimindeki 16 ABJ 656 plakalı otomobile çarptı ve motosiklet sürücüsü devrildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Aylin G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve kaza yerinde inceleme yaptı.

İNEGÖL İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

İNEGÖL İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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