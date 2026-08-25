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Kontrolsüz kavşakta zincirleme kaza: 1’i ağır 4 yaralı

Bursa İnegöl'de servis minibüsü, otomobil ve cipin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı; kaza kontrolsüz kavşakta saat 19.00'da meydana geldi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 22:25

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 22:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kontrolsüz kavşakta zincirleme kaza: 1’i ağır 4 yaralı

Kaza detayları:

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 19.00 sıralarında, Yeni mahalle Hamzabey Caddesi ile Esenler Caddesi kesişimindeki kontrolsüz kavşakta gerçekleşti. İddiaya göre, Hamzabey Caddesi üzerinde seyrettiği belirtilen servis minibüsü ile Esenler Caddesi'nden çıkan otomobilin çarpışması zincirleme bir kazaya yol açtı.

Çarpışmanın zincirleme etkisi:

Hamzabey Caddesi'nde ilerleyen Cüneyt Z. yönetimindeki 16 S 6057 plakalı servis minibüsü, Esenler Caddesi'nden çıkan Barış A. (35) idaresindeki 16 PE 074 plakalı otomobile yandan çarptı. Vuruşun etkisiyle savrulan otomobil sokakta bekleyen Ender Ü. idaresindeki 41 AGM 494 plakalı cipe çarparak kazanın boyutunu büyüttü.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada servis minibüsündeki yolcu Melike Y. (49), otomobil sürücüsü Barış A. ve otomobildeki yolcular Ahmet K. (34) ile Mustafa A. (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarıyla ilgili alınan bilgiye göre Mustafa A.'nın durumu ciddiyetini koruyor.

Kaza anı bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntüler çarpışmanın şiddetini ve aracın savrulma anını gösteriyor.

Soruşturma ve güvenlik uyarısı:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. İlk bulgular, kontrolsüz kavşaklarda meydana gelen çarpışmaların etki alanını genişlettiğine işaret ediyor; yetkililer sürücüleri hız, dikkat ve kavşak kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Olay yerinde inceleme ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü, kazaya karışan araçların trafik güvenliği açısından inceleneceği bildirildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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