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Görev dönüşünde çarpışma: iki koruma polisi yaralandı

Bartın'da görev dönüşü koruma polislerini taşıyan araçla otomobil çarpıştı; iki polis yaralandı, hastanede tedavi altına alındı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 22:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Görev dönüşünde çarpışma: iki koruma polisi yaralandı

Kaza detayları:

Bartın'da görevden dönen koruma polislerini taşıyan araç ile bir otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olay, Gölbucağı Mahallesi Aladağ Caddesi'nde, Asma Köprü yönünden Valilik Konağı istikametine seyir halinde bulunan, polis memuru A.D idaresindeki 74 BT 248 plakalı araç ile Stadyum sokaktan çıkan, sürücü İ.A yönetimindeki 34 HDF 274 plakalı otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kazada Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde koruma polisi olarak görev yapan Komiser M.Y ile araç sürücüsü A.D yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayıtlar ve görev dönüşü bilgisi:

Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, polisin görev dönüşü sırasında evlerine doğru giderken çarpışmanın meydana geldiği kaydedildi.

Hastane ziyareti ve sağlık durumu:

Kazanın ardından Bartın Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, yaralı polisleri hastanede ziyaret etti. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralı komiser ve polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Koruma polislerini taşıyan araç otomobille böyle çarpıştı: 2 polis yaralandı

Koruma polislerini taşıyan araç otomobille böyle çarpıştı: 2 polis yaralandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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