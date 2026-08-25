Gelibolu'da plakasını söküp kaçan sürücüye 320 bin TL ceza

Gelibolu'da motosiklet denetiminde ihlal tespit edildi:

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerinin denetimi sırasında bir motosiklet sürücüsü uygulama noktasından kaçtı. Sürücünün, kontrolü fark edince motosikletin plakasını sökerek bölgeden ayrıldığı bildirildi.

yakalanma ve tespit edilen ihlaller:

Trafik ekiplerinin kısa süreli takibiyle yakalanan sürücüye yapılan kontrolde kask takmama, trafik ışıklarına riayet etmeme ve ehliyetsiz araç kullanma ihlalleri belirlendi.

motosikletin eksikleri ve uygulanan yaptırım:

Ekipler ayrıca motosikletin trafikten men edildiğini ve sürücünün araç muayenesi ile sigortasının eksik olduğunu tespit etti. Bu tespitler doğrultusunda sürücüye toplamda 320 bin TL idari para cezası uygulandı.

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE DENETİMDEN KAÇAN MOTORSİKLETLİYE TOPLAMDA 320 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.