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Gelibolu'da plakasını söküp kaçan sürücüye 320 bin TL ceza

Gelibolu'da plakayı söküp kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı; kasksızlık, ışık ihlali, ehliyetsizlik ve eksik muayene/sigorta nedeniyle 320 bin TL ceza verildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 22:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gelibolu'da plakasını söküp kaçan sürücüye 320 bin TL ceza

Gelibolu'da motosiklet denetiminde ihlal tespit edildi:

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerinin denetimi sırasında bir motosiklet sürücüsü uygulama noktasından kaçtı. Sürücünün, kontrolü fark edince motosikletin plakasını sökerek bölgeden ayrıldığı bildirildi.

yakalanma ve tespit edilen ihlaller:

Trafik ekiplerinin kısa süreli takibiyle yakalanan sürücüye yapılan kontrolde kask takmama, trafik ışıklarına riayet etmeme ve ehliyetsiz araç kullanma ihlalleri belirlendi.

motosikletin eksikleri ve uygulanan yaptırım:

Ekipler ayrıca motosikletin trafikten men edildiğini ve sürücünün araç muayenesi ile sigortasının eksik olduğunu tespit etti. Bu tespitler doğrultusunda sürücüye toplamda 320 bin TL idari para cezası uygulandı.

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE DENETİMDEN KAÇAN MOTORSİKLETLİYE TOPLAMDA 320 BİN TL İDARİ PARA...

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE DENETİMDEN KAÇAN MOTORSİKLETLİYE TOPLAMDA 320 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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