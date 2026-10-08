Kızılkeçili’de imeceyle kurulan etnografya müzesi köyün geçmişini yaşatıyor

Kızılkeçili'de imeceyle kurulan etnografya müzesi:

Edremit ilçesine bağlı kırsal Kızılkeçili Mahallesi'nde, mahalle muhtarlığının bir odasında kurulan etnografya müzesi ilgi çekiyor. Vatandaşların evlerinden getirdiği eski eşyalarla oluşturulan koleksiyon, yörenin tarihine, kültürüne ve günlük yaşam pratiklerine dair somut izler sunuyor.

imeceyle kurulan koleksiyonun ortaya çıkışı:

Mahalle Muhtarı İsmail Ercan Paksoy, müzenin kurulma sürecini anlatırken çalışmanın tamamen yerel katılımla gerçekleştiğini belirtti. Paksoy, "Müzemizi kendi halkımızın, köy halkımızın katkılarıyla, hediyeleriyle kurduk. Evlerinde olan tarihi eşyalar, eskiden kalmaları buraya getirip, gelen misafirlerimize köyümüzün eski kültürünü yaşatmak için böyle bir düşünce içine girdik" dedi. Bu imece sayesinde günlük kullanımdan kalan mutfak gereçleri, ısınma araçları ve el işleri bir araya getirildi.

ziyaretçilerin duygusal tepkileri:

Müzeyi gezenlerden Kaan Kuna ise kişisel anılarını hatırlatan objelerin etkisinden bahsetti: "Vallahi ben çok duygulandım. Yaşım itibarıyla buradaki aletlerin birçoğu çocukluğumda benim de gördüğüm aletler. Mesela şurada dedemin pikabı var, rahmetli dedem aklıma geldi... Sanki aşağı yukarı 30-40 sene öncesine gitmiş gibi hissettim kendimi." Ziyaretçiler, köy sakinlerinin katkısıyla oluşan koleksiyonu görünce memnuniyet ve gurur duyduklarını ifade ediyorlar.

Kurulan müze, yalnızca geçmişe dair eşyaların sergilendiği bir alan olmanın ötesinde, köyün hafızasını canlı tutan bir merkez işlevi görüyor. İmeceyle toplanan eserler aracılığıyla hem yerel kültür nesiller arası aktarılıyor hem de dışarıdan gelenlere Kızılkeçili'nin gündelik yaşamı ve tarihine dair doğrudan bir pencere açılıyor. Mahalle halkı, gelen olumlu tepkilerden memnuniyet duyduklarını ve benzer girişimlere destek vereceklerini belirtiyor.

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