GastroRize Rize sahilinde yerel lezzetleri ve ata tohumlarını sergiledi

GastroRize festivali kapılarını açtı

6. GastroRize Gastronomi Festivali, Rize sahil dolgu alanında hazırlanan festival sahasında ziyaretçilere kapılarını açtı. Festival, kentin mutfak mirasını ve özgün tatlarını öne çıkarıyor; stantlar ilk günden itibaren hem yöre halkını hem de kenti ziyaret eden misafirleri ağırlamaya başladı.

Ziyaretçiler muhlamadan Rize simidine, karalahana sarmasından Anzer balına ve özel harman çaylara kadar bölgenin öne çıkan değerlerini doğrudan üreticilerden tatma ve inceleme imkânı buluyor. Lezzet dolu stantlar, gün boyunca düzenlenen tadım etkinlikleri ve mutfak gösterimleriyle renklendiriliyor.

Rize'nin lezzetleri stantlarda:

Festival alanına kurulan stantlarda Rize’nin yaylalarından ve köylerinden gelen doğal aromatik bitkiler ile tescilli yöresel tatlar vitrine çıkarıldı. Üreticiler, ziyaretçilere ürünlerin üretim süreçlerini anlatıyor; bölgenin zengin ürün yelpazesi geleneksel tariflerin korunmasına ve tanıtılmasına katkı sunuyor.

Ata tohumları standı ve Emine Terzi:

Ardeşen ilçesinden gelen ata tohumu üreticisi Emine Terziin standı festivalde dikkat çeken noktalardan biri oldu. Terzi, standındaki ürünlerin tamamının yerli ve sürdürülebilir tohumlardan elde edildiğini vurgulayarak deneyimini şöyle anlattı: "Standımızın özelliği bütün ürünlerin Rize’nin Ardeşen ilçesinde yetişmiş olmasıdır. Aynı zamanda ata tohumu ve sürdürülebilir tohumlardan üretilmiş ürünlerdir buradakiler. Bu hikâyemiz anne olmakla başladı. Anne olduktan sonra yavrumu en iyi bir şekilde nasıl yetiştirebilirim, fıtratına uygun gıdayı nereden bulabilirim bunun arayışına girdiğim zaman kendimi ata tohumunun ortasında buldum. Ata tohumu yetiştiricisi olarak bugünlere geldik. Kendime yetiştirdiğim ürünlerde sonra düşündüm ki, yani benim çocuklarımın ulaşabildiği bu temiz içerikli ürünlere 'Neden bütün neslimiz ulaşamasın?' diyerek ata tohumu üretimine başladık".

Terzi, yapay gıdaların arttığı bir dönemde ata tohumuna olan ilginin yükseldiğini belirterek, "Valla çok yoğun bir ilgi var. Çünkü artık yapay bir gıdaya doğru koşar adım gidiyoruz. Bu yapay gıdalar arasında ata tohumu çok dikkat çekmeye başladı. Biz bu güzel geri dönüşlerden gerçekten çok memnun kalıyoruz. Çok yoğun bir ilgi var. Bizim buraya gelmemizdeki asıl amaç insanlara aslında ilham kaynağı olmaktır. Yani 'Bu bölgemizde çaydan başka bir şey yetişmez' diyorlar. 'Hayır' diyorum ben. Bu bölgemizde çaydan başka, gördüğünüz gibi birçok ürünler yetişiyor. Bunları insanlara göstermek istedim. Yıllar geçtikçe ürün çeşitliliğimi arttırdım ve bugün görmüş olduğunuz gibi Rize’mizde rengârenk bir renk cümbüşüyle misafirlerimizi karşılıyoruz" dedi.

Festival, yerel üretimi ve gastronomik çeşitliliği ön plana çıkararak bölgenin kültürel değerlerini tanıtmayı ve üreticilerle doğrudan bağlantı kurma olanağı sağlamayı hedefliyor. Stantlar ve etkinlikler, katılımcılara hem tat hem de üretim hikâyelerini tanıma fırsatı sunuyor.

6. GASTRORİZE GASTRONOMİ FESTİVALİ RİZE SAHİL DOLGU ALANINDA HAZIRLANAN FESTİVAL ALANIYLA KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI