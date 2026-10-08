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Sivas'ta Ahmet Turan İmamoğlu'nun umre hayali hayırseverlerle gerçek oldu

Sivas'ta yaşayan özel gereksinimli Ahmet Turan İmamoğlu'nun umre arzusu sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası hayırseverlerin desteğiyle gerçekleşti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sivas'ta Ahmet Turan İmamoğlu'nun umre hayali hayırseverlerle gerçek oldu

umre yolculuğu dualarla uğurlandı:

Sivas’ta yaşayan özel gereksinimli Ahmet Turan İmamoğlu (38) uzun zamandır dile getirdiği umre isteğine kavuştu. Hayırseverlerin sağladığı destekle İmamoğlu'nun umre hayali gerçeğe dönüştü ve ailenin kutsal topraklara gitme hazırlığı tamamlandı.

sosyal medyanın etkisi:

İmamoğlu'nun umre talebini dile getirdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı; bu paylaşımlar kısa sürede ilgi gördü ve destek çağrısına dönüşen talepler sonucunda hayırseverler aileye yardımcı oldu. Destek kapsamında İmamoğlu'nun kendisinin yanı sıra babasının ve annesinin umre masrafları da karşılandı.

uğurlama ve program:

Sivas İl Müftülüğü Hac Birimi tarafından düzenlenen uğurlama töreninde aile dualarla kutsal topraklara yolcu edildi. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndaki uğurlamanın ardından İmamoğlu ve ailesi, 14 günlük umre programı için hareket etti.

Yaşanan gelişme, yerel toplumda dayanışmanın ve sosyal medyanın olumlu etkilerinin somut bir örneği olarak değerlendirildi; aile, destek verenlere teşekkür ederek ziyaret programına başladı.

HAYIRSEVERLER DESTEK OLDU, UMRE HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

HAYIRSEVERLER DESTEK OLDU, UMRE HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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