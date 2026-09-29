konya altyapısını 68 akıllı uygulama ile dijitalleştiriyor

KOSKİ'nin akıllı dönüşümü:

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kentin su ve kanalizasyon altyapısını daha hızlı, güvenli ve verimli yönetmek amacıyla akıllı şehir teknolojilerini tüm hizmet alanlarına yayıyor. Kurum, 68 akıllı şehir uygulaması ile saha verilerinin anlık takibinden karar süreçlerinin veriyle desteklenmesine kadar geniş bir dijital dönüşüm uygulaması yürütüyor. Bu yaklaşımla KOSKİ, altyapıdaki muhtemel sorunlara erken müdahale ve kaynakların etkin kullanımı hedeflerini önceliklendiriyor.

teknolojiler ve uygulamalar:

KOSKİ’nin geliştirdiği ve hizmete sunduğu çözümler arasında Ali Kuşçu Mobil Veri Merkezi, SUVERAN Su Veri Analiz Yazılımı, sunucu izleme sistemleri, akıllı sağlık ve konum takip sistemleri ile mobil uygulamalar yer alıyor. Ayrıca Mobil EKS Dolum Uygulaması, Mobil PDKS, e-Taksit ve e-Çay gibi uygulamalar operasyonel süreçlerin dijitalleşmesini sağlıyor. Kurum, Yapay Zeka Destekli Uygulamalar ile veriden içgörü üretirken, Tek Çatı Sistemi farklı hizmet ve sistemleri daha bütünleşik ve güvenli bir yapıda yönetmeye olanak veriyor.

saha operasyonları ve personel güvenliği:

Saha çalışmalarında da akıllı çözümler ön plana çıkıyor. Katodik Koruma Sistemleri, Online Yangın Hidrant Sistemi, Kartlı Tanker Dolum Sistemi, Pompa Test İstasyonu ve Vana Test İstasyonu gibi uygulamalar tesislerin kontrol ve işletme süreçlerini teknolojiyle destekliyor. Hizmet araçları Araç Takip Merkezi üzerinden izleniyor; akıllı sağlık ve konum takip sistemleri saha personelinin güvenliğinin korunmasına ve operasyonel yönetimin etkinleşmesine katkı sağlıyor.

bilgi güvenliği ve hizmet sürekliliği:

KOMU dijitalleşmesinin getirdiği risklere karşı KOSKİ, bilgi güvenliği ve sistem sürekliliğini önceliklendirdi. Kurum, ISO 27001:2023 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası ile süreçlerini güvence altına alırken, kritik sistemlerin kesintisiz çalışması için Felaket Kurtarma Merkezi hazırlıklarını sürdürüyor. Ayrıca Kurumlar Arası Entegrasyon Sistemi farklı kurum ve veri kaynakları arasındaki paylaşımı kolaylaştırıyor. KOSKİ Teknoloji Müzesi ise kurumun teknolojik gelişim sürecini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Genel olarak KOSKİ’nin uygulamaları, saha verilerinin anlık izlenmesi, kaynak kullanımının optimizasyonu ve karar alma mekanizmalarının güncel verilere dayanmasını sağlayarak Konya’nın altyapısını geleceğe taşımayı hedefliyor.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHRİN GÜNCEL ALTYAPI İHTİYAÇLARINI BELİRLEMEK, HİZMETLERİN DAHA ETKİN VE VERİMLİ YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK VE ELDE EDİLEN VERİLER DOĞRULTUSUNDA OLASI SORUNLARA HIZLI ŞEKİLDE MÜDAHALE ETMEK AMACIYLA AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİNİ ALTYAPI HİZMETLERİNİN TAMAMINA YAYIYOR. KOSKİ, HAYATA GEÇİRDİĞİ 68 AKILLI ŞEHİR UYGULAMASIYLA TEKNOLOJİYİ ETKİN KULLANAN KURUMLAR ARASINDA ÖNCÜ BİR ROL ÜSTLENİYOR.