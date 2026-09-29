Milli güvenlikte aile ve toplum dayanıklılığı öne çıktı

göktaş'ın değerlendirmesi:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Güvenlik Konferansları kapsamında düzenlenen toplantıda Türkiye'nin milli güvenlik yaklaşımında sosyal boyutun merkeze alındığını ifade etti. Bakan, aile politikaları, demografik dönüşüm ve çocukların korunmasının güvenlik perspektifiyle ele alındığını aktardı.

konferansta ele alınan ana başlıklar:

Toplantıda, Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde aile ve nüfus politikaları, çocuk koruma mekanizmaları ve değişen sosyal risklere yönelik müdahale stratejileri tartışıldı. Göktaş, bu başlıkların milli güvenlik planlamasında sosyal dayanıklılığı güçlendirme amacını taşıdığını belirtti.

güçlü toplum için politika yönelimleri:

Bakan, konuşmasında güçlü aileler ile sağlam toplumsal bağlar ve dayanıklılığın milli güvenlik açısından taşıdığı önemi vurguladı ve Bakanlık tarafından yürütülen uygulamalı çalışmaların gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek iş birliği ve koordinasyonun sürdürüleceğini söyledi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, MİLLİ GÜVENLİK KONFERANSLARINA KATILDI