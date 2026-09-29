Zelenskiy: Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya 10 bin daha konuşlandırılmasına hazırlık yapılıyor

Zelenskiy'nin iddiaları:

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda Rusya saflarında savaşan Kuzey Kore askerlerine ilişkin yeni veriler aldıklarını söyledi. Zelenskiy, Ukrayna Savunma İstihbaratı kaynaklı raporu almasının ardından Rusya'nın ek seferberlik ve yabancı işe alım yoluyla asker sayısını artırdığını belirtti.

Zelenskiy, "Şu anda Rus topraklarında 8 binden fazla Kuzey Kore askeri bulunuyor. Ayrıca 10 bin askerin daha konuşlandırılması için hazırlıklar sürüyor, bu askerler eğitimden geçirilmek ve daha sonra Rusya'ya gönderilmek üzere seçiliyor" dedi.

teknoloji transferi ve üretim iddiası:

Başkan, Rusya'nın yalnızca insan kaynağı ile sınırlı kalmadığını, aynı zamanda teknoloji karşılığında da ödeme yaptığını vurguladı. Zelenskiy, "Kuzey Kore’de Rusya’nın teknik desteğiyle Shahed tipi saldırı dronlarının üretimi başlatıldı" ifadelerini kullandı ve bunun bölgesel tehdidin başka bölgelere yayılma biçimi olduğunu söyledi.

uluslararası çağrı ve yaptırımlar:

Zelenskiy, ilgili devletlerin bu tür işe alımlara karşı önlem almasının önemine dikkat çekti ve ortaklardan somut paketler ile kararlar talep etti. Konuşmasında, dünyanın Rusya’ya uyguladığı yaptırımların, (ABD’deki) Lindsey Graham yasası ve Avrupa Birliği yaptırımları gibi adımların etkisini artırabileceğini belirtti. "Bizimle, Ukrayna ile birlikte duran herkese teşekkür ederim" ifadeleriyle destek çağrısını yineledi.

Ukrayna ve Güney Kore verilerine göre Kuzey Kore, 2024’ten bu yana Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını desteklemek için tahminen 14 bin ila 15 bin asker gönderdi ve bunların çoğu Ukrayna’nın muhtemel bir saldırısını püskürtmeye yardımcı olmak için Kursk bölgesinde konuşlandırıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus topraklarında 8 binden fazla Kuzey Kore askeri bulunduğunu, 10 bin askerin daha konuşlandırılması için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.