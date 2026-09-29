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Schipkau'da 365 metrelik türbin enerji geleceğine yeni bir sınır çizdi

Schipkau'daki 365 metrelik türbin, GICON tarafından tamamlandı; daha yüksek verim ve arazi tasarrufu ile 7 bin 500 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Schipkau'da 365 metrelik türbin enerji geleceğine yeni bir sınır çizdi

Proje ve teknik özellikleri:

Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki Schipkau kasabasında inşa edilen rüzgar türbini, nihai yüksekliği 365 metreye ulaşarak dünyanın en yüksek kara rüzgar türbini unvanını aldı. Projeyi üstlenen Dresden merkezli GICON, yapının yüksek irtifada daha güçlü ve istikrarlı rüzgarlardan yararlanarak karasal rüzgar enerjisinde yeni bir performans sınıfı sunduğunu açıkladı.

Şirket açıklamasında, daha fazla enerji üretimi, arazi kullanımında verimlilik ve daha sabit bir enerji beslemesi sağlanmasının projenin öncelikli hedefleri olduğu belirtildi. Türbinin tasarımı, geleneksel 200 metre civarındaki yükseklikler yerine yüksek kuleyle rüzgar kaynaklarını daha etkin kullanmayı amaçlıyor.

Dünyadaki ve ülke içindeki konumu:

Alman Rüzgar Enerjisi Birliği (BWE) verilerine göre, Schipkau'daki yapı dünyanın en yüksek rüzgar türbini olarak kayda geçti. Yapı, Almanya'da yalnızca Berlin'deki 368 metre yüksekliğindeki Televizyon Kulesi'nin ardından ikinci en yüksek yapı konumunda bulunuyor; Bavyera'daki Winnberg bölgesindeki türbin ise 285 metre ile örnek yüksek yapılardan biri olarak anılıyor.

Bu karşılaştırmalar, rüzgar türbini yüksekliğinin enerji üretim potansiyeli üzerindeki etkisini ve ülkedeki altyapı çeşitlenmesini gösteriyor.

Kapasite, zaman çizelgesi ve etkileri:

GICON, türbinin çevresindeki son işlerin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını ve yapının ekim ayında şebekeye bağlanacağını açıkladı. Resmi açılış töreninin ise üst düzey katılımcıların katılımıyla kasım ayı başında yapılması planlanıyor.

Şirket, türbinin hizmete girmesiyle yaklaşık 7 bin 500 hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını belirtiyor. Bu, özellikle bölgesel enerji arz güvenliği ve yenilenebilir enerji payının artırılması açısından dikkat çekici bir katkı olarak değerlendiriliyor.

Almanya, toplam rüzgar enerjisi kurulum kapasitesi bakımından Çin ve ABD'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor; Schipkau örneği, ülkenin karasal rüzgar sahalarında yeni nesil yatırımlara yönelme eğilimini somutlaştırıyor.

ALMANYA’NIN BRANDENBURG EYALETİNİN SCHİPKAU KASABASINDA 365 METRELİK NİHAİ YÜKSEKLİĞE SAHİP...

ALMANYA’NIN BRANDENBURG EYALETİNİN SCHİPKAU KASABASINDA 365 METRELİK NİHAİ YÜKSEKLİĞE SAHİP DÜNYANIN EN YÜKSEK RÜZGAR TÜRBİNİ İNŞA EDİLDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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