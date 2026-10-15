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Konya'da koordineli narkotik operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Konya'da düzenlenen operasyonda 12 kilo esrar ve 3.165 kullanımlık bonzai ele geçirildi; 4 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konya'da koordineli narkotik operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Konya'da koordineli narkotik operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Konya'da polis ekiplerinin yürüttüğü eş zamanlı çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında ilçe ekiplerinin de bulunduğu koordineli görev paylaşımı dikkat çekti.

operasyon ve ele geçirilen maddeler:

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beyşehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevleri tarafından yürütülen çalışmada, toplam 12 kilo esrar ile 3 bin 165 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin paketlenme biçimi ve miktarı, soruşturmanın kapsamını genişletti.

şüphelilerin yakalanması ve adli süreç:

Çalışmalar kapsamında toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; çıkarıldıkları mahkemece 4 şüpheli tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon, yerel birimlerin koordineli çalışmasının yanı sıra uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen istihbari ve saha çalışmalarının etkinliğini de gösterdi. Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirmeler Cumhuriyet savcılığı sürecinde devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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