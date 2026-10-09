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Konya'da Kurtulmuş: Filistin tam bağımsız olana kadar Türkiye desteğini sürdürecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya Sivil Toplum Buluşması'nda, tam bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurulana dek Türkiye'nin desteğinin süreceğini vurguladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 22:24

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Konya'da Kurtulmuş: Filistin tam bağımsız olana kadar Türkiye desteğini sürdürecek

Konya'da Kurtulmuş: Filistin tam bağımsız olana kadar Türkiye desteğini sürdürecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da katıldığı Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki Konya Sivil Toplum Buluşması'nda, tam manasıyla özgür, toprak bütünlüğüne sahip ve egemen bir Filistin Devleti kurulana kadar Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteğin devam edeceğini yineledi. Kurtulmuş, Türkiye ve sivil toplumun Gazze'ye yönelik yardım çabalarını, erişim sorunlarına rağmen sürdürdüğünü belirtti.

sivil toplumun çabası ve ulaştırma zorlukları:

Kurtulmuş, Gazze'ye ilk saldırılardan itibaren Türkiye sivil toplumunun imkânlarını seferber ettiğini, temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması konusunda yoğun çaba harcandığını anlattı. Buna rağmen zaman zaman bu yardımların bir kısmının yerine ulaşamadığını söyleyen Kurtulmuş, Türkiye'nin buna rağmen Gazze'ye en çok yardım eden ülke ve halk olarak görevini sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Konya'da geçtiğimiz haftaya dair bir anıyı da paylaşan Kurtulmuş, Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki maçta skorboarda yansıtılan 'Filistin özgür olana kadar maç ertelenmiştir' mesajının toplum vicdanına hitap ettiğini vurguladı ve bu duyarlılık için teşekkür etti.

siyasi dayanışma ve yasal adımlar:

Kurtulmuş, Türkiye siyasetinin dünyanın en mütevazı siyasetlerinden biri olduğunu savunarak, terörle mücadele ve toplumsal uzlaşı için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarını örnek gösterdi. Komisyonun farklı siyasi görüşlerden partileri bir araya getirip ortak bir rapor ortaya koyduğunu belirtti.

Ayrıca Kurtulmuş, 2026 yılının 10 Ağustos'unda TBMM'de kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmelerin Güçlendirilmesi Yasasının, neredeyse bütün partilerin ortak eğilimiyle 467 milletvekilinin evet oyuyla geçtiğini hatırlatarak bu oy sayısını ülkenin ortak geleceğe ilişkin iradesinin göstergesi olarak değerlendirdi.

konya'dan birlik ve kalkınma mesajı:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken sivil toplumun, gençlerin ve milletin birliğinin önemli olduğuna dikkat çekti. Altay, terörsüz bir Türkiye hedefinin kardeşliği kalıcı huzurla taçlandıracağını ve ülkenin enerjisinin kalkınmaya yönelmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Konya Valisi İbrahim Akın da Selçuklu mirasının birlik ve dayanışma ruhunu vurguladı; şehirde kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hedefler doğrultusunda güçlerini birleştirdiğini belirtti.

BİR TAKIM ZİYARETLER İÇİN KONYA’YA GELEN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ...

BİR TAKIM ZİYARETLER İÇİN KONYA’YA GELEN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN KONYA SİVİL TOPLUM BULUŞMASI PROGRAMINA KATILDI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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