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Dünya piyasalarına acil dizel tedariki: Trump-Putin görüşmesinden sevk planı

ABD Başkanı Donald Trump, Putin'le görüştüğünü ve Rusya'nın küresel piyasaya derhal 300 bin ton dizel sağlayacağını açıkladı; ek sevkiyatlar planlanıyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 22:45

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EDİTÖR: Merve Çelik

Dünya piyasalarına acil dizel tedariki: Trump-Putin görüşmesinden sevk planı

Trump'ın putin görüşmesi ve tedarik açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden kapsamlı bir tedarik planı duyurdu. Trump, Rusya'nın küresel piyasalara yönelik acil sevkiyat kararı aldığını belirterek bunun yakın vadede yakıt arzına doğrudan etkisi olacağını söyledi.

tedarik planının ayrıntıları:

Trump'ın paylaştığı plana göre Rusya, derhal 300 bin ton dizel akaryakıt tedarik edecek. Ardından Kasım ayında 500 bin ton ve daha sonra 1 milyon ton daha sevkiyat yapılacak. Trump, ilave olarak 'dizel rafinerilerinin durumuna göre kısa bir süre içinde 3 milyon ton dizel daha sağlayacak' ifadelerini kullandı. Bu takvim ve miktarlar Trump tarafından doğrudan aktarılırken, açıklamada ilgili lojistik ve rafineri kapasitelerine bağlı değişkenlik vurgulandı.

fiyatlar ve jeopolitik mesaj:

Trump, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimlere de atıf yaparak bölgedeki deniz taşımacılığındaki aksaklıkların arzı etkilediğini söyledi. Trump, 'Hürmüz Boğazı'ndaki tam kontrolümüz ve Rus enerjisine ilişkin bu harika haberle birlikte ABD ve elbette tüm dünya için dizel fiyatları rekor değerde çok hızlı bir şekilde düşecek' değerlendirmesini paylaştı. Açıklamada ayrıca İran'a yönelik, 'Ayrıca İran'ın nükleer bir silaha sahip olamayacağı da anlaşılmalı' şeklinde sert bir mesaj yer aldı.

Bu beyanatlar, ABD'de 3 Kasım tarihinde yapılacak ara seçimler öncesinde geldi. Trump'ın duyurduğu tedarik programı, piyasa algısı ve seçim atmosferi çerçevesinde hem ekonomik hem de siyasi etkiler barındırıyor. Açıklamada verilen miktar ve tarihler net olmakla birlikte, uygulamada lojistik, rafineri durumu ve uluslararası ilişkilere bağlı değişkenliklerin ortaya çıkabileceği vurgulanabilir.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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