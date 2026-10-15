Konyalı sanayicilere çağrı: 17 ekim'de oylarla oda gücünü gösterin

Seçim çağrısı:

KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan KSO Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimi öncesinde tüm üyelere katılım çağrısı yaptı. Seçimler 09.30-17.00 saatleri arasında TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

oy kullanımı ve seçimin önemi:

Büyükeğen, odanın 2 bin 465 faal üyesi bulunduğunu belirterek, üyelere seçimlerde sandığa giderek oy kullanma çağrısında bulundu. 17 Ekim'de, KSO bünyesindeki 24 meslek komitesi için toplam 126 meslek komitesi üyesi ile 51 meclis üyesi seçilecek; Büyükeğen, yüksek katılımın odanın çalışmaları ve karar alma mekanizmaları için belirleyici olacağını vurguladı.

kso'nun geçmişi ve hedefleri:

1974 yılında kurulan Konya Sanayi Odası'nın 52 yıldır kentin sanayisine hizmet veren köklü bir kuruluş olduğunu hatırlatan Büyükeğen, odanın projeleri, sunduğu hizmetler ve uluslararası ödüllerle tanınan bir yapı olduğunu ifade etti. Konuya ilişkin açıklamasında Büyükeğen şunları söyledi: "Odamız, bugüne kadar istişare ve birlik-beraberlik kültürüyle hareket ederek, şehrimize önemli kazanımlar sağladı. Verdiği hizmetlerin yanında küresel projeler üreten, yaptığı çalışmalarla uluslararası ödüller kazanan bir Konya Sanayi Odamız var. Bu başarıların temelinde, sanayicilerimizin ortak hedefler etrafında buluşması yatıyor. Bundan sonraki süreçte de üretim odaklı çalışmalarımızı birlik ve beraberlik içerisinde, kararlılıkla sürdürecek, Konyamızın ve ülkemizin geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha, tüm üyelerimizi 17 Ekim Cumartesi günü seçimlerimize katılmaya, oylarını kullanmaya davet ediyorum. Üyelerimizin katılımı odamızın çalışmalarına güç verecektir. Seçimlerimizin odamız, sanayicilerimiz, Konyamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Seçimlerin düzenli ve geniş katılımla gerçekleşmesinin, KSO'nun temsil gücünü ve kent sanayisinin ortak hedeflere yönelmesini güçlendireceği kaydedildi.

KONYA SANAYİ ODASI (KSO) BAŞKANI MUSTAFA BÜYÜKEĞEN, 17 EKİM 2026 CUMARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK SEÇİMLER ÖNCESİ, ODANIN TÜM ÜYELERİNE SEÇİMLERE KATILARAK OYLARINI KULLANMALARI ÇAĞRISINDA BULUNDU.