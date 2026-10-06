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Bitlis’te coşku: Bitlis Spor 1916 kupada silifke karşısında farklı kazandı

Bitlis Spor 1916, Bitlis Eren Stadyumu'nda Silifke Spor'u 6-0 yenerek Türkiye Ziraat Kupası'nda bir üst tura çıktı ve taraftarına coşku yaşattı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:31

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bitlis’te coşku: Bitlis Spor 1916 kupada silifke karşısında farklı kazandı

Bitlis Spor 1916 sahasında farklı skorla tur atladı

Türkiye Ziraat Kupası maçında Bitlis Spor 1916, Bitlis Eren Stadyumu'nda konuk ettiği Silifke Spor'u 6-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle maç boyunca üstün bir performans sergiledi.

ilk yarı: kontrollü baskı ve tek gol

Karşılaşmanın ilk yarısında Bitlis Spor 1916, rakip kalede düzenli baskı kurdu ve bulduğu tek golle soyunma odasına üstün girdi. Takımın oyun disiplinini koruması ve ataklarını organize biçimde sürdürmesi ilk yarıdaki belirgin özellikler oldu.

ikinci yarı: farkı açan üstün oyun

İkinci yarıda da tempo düşmeyen ev sahibi ekip, rakip savunmaya zor anlar yaşattı ve ikinci yarıda bulduğu gollerle farkı daha da açtı. Maçın sonunda skor 6-0 olurken Bitlis Spor 1916 sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Bitlis Spor 1916, Türkiye Ziraat Kupası'nda yoluna devam ederken taraftarlarına farklı bir galibiyet sevincini yaşattı. Karşılaşma, takımın turnuvadaki iddiasını ve saha içindeki etkinliğini ortaya koydu.

TÜRKİYE ZİRAAT KUPASI’NDA BİTLİS SPOR 1916, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ SİLİFKE SPOR’U 6-0 MAĞLUP...

TÜRKİYE ZİRAAT KUPASI’NDA BİTLİS SPOR 1916, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ SİLİFKE SPOR’U 6-0 MAĞLUP EDEREK KUPADA FARKLI BİR GALİBİYETE İMZA ATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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